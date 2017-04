Jorge Sáenz firma hasta 2020

Por fin el CD Tenerife hizo oficial ayer la firma de la prórroga del contrato que vinculará ahora hasta 2020 a Jorge Sáenz con la entidad blanquiazul. Desde hace dos semanas el acuerdo entre ambas partes era una realidad, según había confirmado el propio presidente del club chicharrero, Miguel Concepción. Desde entonces solo faltaba la firma del jugador y perfilar unos flecos sin mayor transcendencia para poder llevar a buen fin unas negociaciones que no parecían cristalizar.



Desde hace ya un tiempo, la entidad tinerfeñista se había propuesto amarrar la continuidad tanto de Jorge Sáenz como de Cristo González, dos de los jugadores formados en su cantera con mayor proyección de futuro. Y hasta el momento ha podido atar al zaguero. Eso le permite al menos contar con uno de sus hombres más utilizados por Martí esta campaña por dos años más de lo que tenía garantizado (el anterior contrato expiraba en junio de 2018). Eso siempre y cuando ningún otro club se empeñe durante ese tiempo en adquirir sus servicios, claro está, haciendo efectiva su cláusula de rescisión. Y esta ha quedado fijada en una cantidad que se encuentra entre los 3,5 y los 4 millones de euros.



Este representa el mejor ejemplo para los actuales canteranos que sueñan con poder algún día alcanzar la profesionalidad en el club responsable de su completa formación. Hermano de otro jugador que llegó a debutar con el primer equipo, ahora en el Cartagena de Segunda División B, el de futbolista de la casa ha seguido una gran progresión que le ha llevado a la plantilla principal del CD Tenerife. Una vez instalado en ella, ha conseguido acumular un total de 45 partidos oficiales, 43 de Liga y dos de Copa del Rey, en 41 de los cuales ha actuado como titular.



El 4 de enero de 2015 lo mantendrá Jorge grabado en su memoria para siempre, ya que fue el día en el que se estrenó con el primer equipo representativo. Apenas contaba por ese entonces con 18 años y fue partícipe del empate a un gol que su escuadra cosechó ante el Sporting de Gijón en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En esa primera temporada con los mayores intervino en cinco encuentros, cuatro de ellos desde el comienzo. Mientras que en el curso posterior el central isleño incrementó a 16 sus apariciones con el Tenerife en el campeonato de Segunda División. Pero ha sido en la vigente temporada cuando Jorge se ha hecho con un puesto en el once que ahora dirige José Luis Martí. Ya van 16 encuentros consecutivos como titular de los 22 que ha disputado hasta la fecha en la actual edición de la Liga 1/2/3. Con todo, el CD Tenerife se ha asegurado la continuidad por tres campañas más de un defensa de 20 años con un futuro prometedor por delante.



Pero la entidad que preside Miguel Concepción no va a parar aquí. Al margen de Cristo González, este miércoles el director general del club, Víctor Pérez Borrego, anunciaba el inicio de las negociaciones para prorrogar el vínculo de Alberto Jiménez, que también cumple contrato en 2018. Su rendimiento en las últimas jornadas ha sido espectacular, lo que ha debido estimular a los gestores del Tenerife a que amarren cuanto antes al majorero. Además, del profesional de La Oliva, también se mantienen abiertas las conversaciones con Aarón Ñíguez y Raúl Cámara dirigidas a lograr la renovación de ambos. Pérez Borrego reveló que hay una que está más avanzada que la otra, si bien ambos han manifestado que se hallan a gusto en la entidad insular.