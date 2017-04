Pérez Borrego: "A Alberto ya le hicimos saber que queremos prorrogar su contrato"

La actividad en el CD Tenerife no da tregua a Víctor Pérez Borrego. Desde su llegada al club, el director general ha emprendido numerosas empresas en la función de un cargo nuevo para él. Su presidente le da una nota alta a su gestión hasta el momento pero él no quiere que se le puntúe hasta el final de la temporada.

Ocho meses en el cargo. ¿Tiene la percepción de que llegó hace poco o de que lleva toda la vida en el cargo?

Que han sido meses intensos. Cuando se llega por primera vez a una actividad debe pasar entre ocho y 12 meses para conocer la cultura de esa organización, tener la información suficiente y establecer con más acierto las prioridades, aunque en un lugar como este eso se hace desde el primer día.

¿Es consciente ya de que todo lo que haga en el plano administrativo no luce si lo deportivo no acompaña?

Sí, pero es algo asumido. Suelo decir que aquí los resultados son lo que da el viento favorable. Lógicamente, en esta actividad lo importante son el cuerpo técnico y los jugadores, todo lo demás debe estar al servicio de ese grupo de profesionales. Pero hay otros aspectos que influyen para genera un entorno más favorable, para aceptar con el servicio y las prestaciones que se tienen que dar en beneficio de los resultados deportivos. En definitiva, aspiramos a tener desplegadas las velas para cuando el viento sea favorable. Tratamos de responder aquí cada semana en cada reunión e iniciativa.

En un corto espacio de tiempo ha adquirido un gran protagonismo en el Tenerife. ¿Le agrada o le incomoda?

Me agrada. Entra dentro de lo lógico que la responsabilidad que asumía llevaba incorporada la relación con los medios de comunicación. Si estás en los medios en un mundo como este, en el que el fútbol tiene mucha capacidad de atención y movilización. Así que lo normal es que estés expuesto, para lo positivo y negativo. Por tanto esto le ocurriría a cualquier persona que tuviera esta responsabilidad.

En relación con su obra hasta el momento en el club blanquiazul parece que solo ha recibido elogios... hasta que llegó la nueva versión del himno. ¿Está al tanto de las críticas que ha suscitado? ¿Hasta qué punto le afectan?

Las críticas bien intencionadas, constructivas y para mejorar, a mí no me molestan y deben servir para mejorar. Y eso lo practico. Otra cosa es cuando las críticas buscan otros objetivos y no tienen ese soporte de buena fe. Pero tampoco hay que darle mayor importancia. En el caso del himno es verdad que hay división de opiniones pero debo decir en el nombre de todas las personas que se han implicado en esto que han puesto el máximo cariño y profesionalidad en esto. Pero aquí hay que precisar lo siguiente: se trata de una nueva versión del himno de siempe con un tipo de música distinta. Y hay que entender que hay gente a la que no le gusta ese estilo de música. Lo importante es que ese producto final que todavía no está finalizado. Estoy convencido que cuando el vídeo clip de toda la canción y la versión que haremos reducida, la cual queremos difundir de forma masiva, estén acabados habrá muchas más opiniones favorables.

¿Hay ya una fecha señalada para su presentación oficial?

No pero creo que se llevará a cabo en las próximas semanas. Se está trabajando en la parte audiovisual. Aquí debo agradecer la generosidad de todos los profesionales que han participado: David Amador, Los Huaracheros, Diego Navarro, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Eddy Cardellach...

¿Cuáles son los asuntos que más le ocupan en la actualidad?

En estos momentos lo que más me preocupa es saber acertar sobre todo en esta recta final, en la que el equipo ocupa una buena posición en la tabla. Tenemos al alcance de la mano poder estar incluidos entre los cuatro que pueden competir por una plaza de ascenso. Lo que más me preocupa es saber acertar con las prioridades, con la dedicación de los que estamos aquí, para hacer más fácil el trabajo de los profesionales y estimular al máximo el apoyo de la afición, además de que esta pueda disfrutar de los partidos que quedan en casa.

¿Qué sucede con la Fundación? ¿La burocracia está entorpeciendo más de lo previsto su puesta en marcha?

A veces aparecen prioridades que te apartan un poco de procesos que están perfectamente definidos desde hace tiempo como es el de la creación de la Fundación. Está toda la documentación acabada para que el consejo de administración apruebe el contenido de los estatutos y el nombramiento de los patronos.

¿De cuánto tiempo estamos hablando?

Pues espero que no pasen más de 15 días. Dependerá un poco de la documentación que se necesita porque tiene su complejidad. Ya está depositado el capital fundacional y otros requisitos hechos.

¿Después de haber visto el patrocinio de Santa Cruz, qué otras publicidades veremos próximamente en la camiseta del Tenerife?

Estamos trabajando desde hace tiempo y ha habido conversaciones con empresas privadas y hay caminos abiertos. Una importante para la próxima temporada y otra también con vistas a algún partido de esta campaña.

¿Se tiene previsto sacar provecho económico como consecuencia de la presencia de Gaku Shibasaki en la plantilla blanquiazul?

Todavía no porque las cosas llevan su tiempo, pero hace meses que firmamos un acuerdo con una empresa de productos de merchandising pero hasta principios de mayo no nos llegarán las camisetas que hemos pedido y uno de los productos que pueden ser objeto de recaudación vendiéndolas a través de un canal de internet que nos permitiría llegar al público japonés. Todo eso está en marcha y estamos en el tiempo de producción.

También se generó cierta controversia en relación a cómo se llevó desde el club su período de adaptación. Sobre todo al retrasarse tanto su primera comparecencia pública, en la que ni siquiera se permitió preguntársele por lo que le sucedió cuando llegó. ¿A su juicio se ha actuado correctamente?

Primero, máximo respeto a cualquier opinión discrepante. Pero hay que aclarar que quien más información tenía acerca de las circunstancias que concurrían en cada momento acerca de esto era el club, en permanente contacto con el jugador y sus agentes del jugador. Con acierto o no, las decisiones que se tomaron fueron siempre pensando en lo mejor para el jugador. Había una prioridad, que era recuperar a la persona para poder tener después al futbolista. A veces apresurarse no lleva a buen puerto. Y creo que lo que se ha conseguido es que Gaku fuera un jugador más dentro de la plantilla y eso ya se ha producido.

Es que hay quién no entendía cómo al jugador no se le exponía ante los medios y sí a jugar ante miles de personas, siendo esto último más susceptible de ocasionar ansiedad.

Hay elementos que están en relación con otras personas que no es procedente comentar y datos que pueden desconocer los que han criticado eso. Pero puedo decir que el día en el que se decide que Gaku no compareciera estuve durante todo el día con los representantes del jugador y éramos perfectamente conocedores de detalles que recomendaban que aún no era el momento. Cuando está por medio la normalidad emocional de una persona no se puede poner nada por delante. Lo primero es la salud y la estabilidad emocional de cualquier persona. Y estoy convencido que se ha conseguido normalidad en todo esto.

¿Están totalmente pactadas las primas por el ascenso? Dos millones por subir y un porcentaje de las taquillas si se llega a los play off.

Ya es un asunto cerrado y firmado. Se alcanzó un acuerdo con los capitanes, apoyado en un diálogo franco, a lo que hay que añadir que los jugadores fueron receptivos con los argumentos del club en relación con la capacidad económica del club. Tratamos de complacer al máximo los planteamientos del equipo tras recabar la información acerca de las cantidades que han manejado otros equipos recientemente en circunstancias similares. Nos situamos en un punto equilibrado y evitamos tener abierto un debate sobre algo que es sensible.

Ya han trascendido ciertas cantidades, ¿qué nos puede contar acerca de ello?

Tengo que decir, y no puedo ser más explícito, que hay una cantidad por ascenso en las cifras en los que se mueven otros clubes. Y ha quedado abierto algún detalle de poca importancia que iremos viendo en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos.

¿Y las renovaciones? ¿Se da ya por perdido a Cristo González?

Ahora mismo en el primer equipo hay 11 jugadores que finalizan su contrato en 2018. De ellos, Cristo es uno más. Es verdad que cada uno tiene sus particularidades pero no deja de ser un caso más. Por otro lado está abierto un proceso de negociación con los representantes de Cristo. Nosotros seguimos confiando en la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Queremos seguir contando con él, se le ha hecho una propuesta de mejora retributiva y de duración de contrato. Los informes deportivos de los profesionales de la casa son favorables a poder seguir contando con él. Se trata de alcanzar un punto de encuentro y convencer a sus agentes de que está ante la posibilidad de algo acertado para sus intereses.

A Jorge al menos sí se le pudo convencer. ¿Satisfecho al respecto?

Sí porque es un jugador de la cantera y de sus cualidades futbolísticas nadie duda. Es un chico joven que tiene todo un futuro por delante y era un objetivo pretendido.

¿Concepción dijo que las renovaciones de Aarón Ñíguez y Raúl Cámara iban bien encaminadas. ¿Se ha avanzado en algo desde entonces?

Se está en ello, alguna está más avanzada que la otra. Igual que con Cristo. Cuando se plantea un objetivo hay que seguir trabajando y no precipitarse.

Pero el fútbol es actualidad, lo que hoy vale tanto mañana puede valer el doble y a lo mejor ya es tarde para retenerlo. Por ejemplo, Alberto también cumple contrato en 2018 A raíz de sus actuaciones y con su gol ante el Girona, su nombre debe de estar sonando más fuerte entre los clubes del país. ¿Se ha pensado ya en su renovación?

Es cierto que esos aspectos influyen pero en algo más súbito. El club debe tener las ideas claras independientemente de los ciclos en los que se encuentren los jugadores. Y en relación con Alberto el club tiene claro lo que quiere con él. Más allá de que haya hecho un partidazo y marcado un golazo ante el Girona, nosotros ya tenemos una posición en relación con él.

¿Y esa idea que se tiene con Alberto es la de querer renovarlo?

Por supuesto.

¿Ya se le ha hecho saber el futbolista?

Siempre hay permanentes conversaciones con los agentes de los futbolistas y Alberto ya sabe que el club quiere seguir contando con él.

¿Ha existido algún tipo de contacto con el Atlético de Madrid para hacerle saber que al Tenerife le gustaría seguir contando con Amath? Al parecer el Espanyol ya lo ha hecho...

Hasta el momento no. Ojalá existiera la más mínima oportunidad. Y no solo el Espanyol, ha habido algún caso más, incluso de algún equipo extranjero que se ha interesado por él. Ojalá se den condiciones para que pudiéramos seguir contando con él. Él ha manifestado que se siente a gusto aquí y si se nos presenta la más mínima oportunidad de poder seguir contando con él, haremos el esfuerzo que sea necesario.

¿Y cuándo se atará a José Luis Martí?

Yo no estoy en condiciones de anunciar cuándo se hará pública su renovación. En este mundo hay un componente racional y otro emocional. En el análisis de lo primero hay que incorporar siempre el interés de la entidad a la hora de los tiempos. Es importante acertar con el momento procesal oportuno. El entrenador y su representante conocen el interés del Tenerife y, como dijo el presidente, no nos queremos distraer con un asunto como ese pero también podría producirse un acuerdo en cualquier momento.

El propio entrenador ha dicho que le gustaría que siguiera Alfonso Serrano, ¿coincide con el deseo de Víctor Pérez Borrego?

Lo ha dicho en varias ocasiones y tanto lo de Martí como lo de Serrano, aunque desde la dirección general se emita una opinión, la decisión le corresponde al presidente. Son de las decisiones más importantes que debe abordar el consejo.

¿Pero ya se tiene una decisión tomada con respecto del director deportivo?

Lo mismo que con Martí. Se está en ello y en cualquier momento se podría producir un acuerdo.

¿En qué ha contribuido la llegada de Julio Durán al club?

Aún es prematuro pero creo que desde el primer día, por la trayectoria que tiene, por su experiencia, es una persona que está aportando en una doble vertiente. Colaborando en el día a día, tomando decisiones en relación con el fútbol base, y por otro, una más específica de lo que hemos denominado + Base, de acercamiento al fútbol base de toda la Isla. Ahí hay un trabajo permanente y esta tarde nos reuniremos con los clubes y autoridades de Adeje. El objetivo es crear modelos de acuerdo para que nadie pueda quedarse al margen de una colaboración con el Tenerife. En tres o cuatro semanas tendremos un primer texto.

¿Habrá muchos cambios en la estructura de la cadena de filiales?

Lo de los cambios es consustancial al mundo del fútbol.

¿Han tenido que ver los resultados de los equipos base del Tenerife esta temporada?

Es un buen momento para introducir unas novedades en nuestra cadena de filiales. Cuando se detectan insuficiencias hay que tratar de acertar con decisiones que hagan mejorar. Cada temporada debe haber cambios, porque los propios jugadores cambian de categorías. Eso sí, todo tiene que estar dentro de una visión estratégica, que es la cantera al servicio del primer equipo. Eso hay que materializarlo luego con medidas concretas.

¿Ve imposible ya el ascenso directo?

Imposible no pero hay que ser realistas y las probabilidades son bajas. En la novena jornada estábamos en los puestos de cola y ahora vamos terceros a falta de ocho partidos. Solo se puede hablar en términos de probabilidades. En función del estado actual, la probabilidad de estar entre los cuatro que compitan por una plaza de ascenso es relativamente alta. La de que podamos acabar segundos es baja.

¿Estudia posibles actuaciones dirigidas a construir el mejor ambiente posible en el estadio de cara a los play off? Poco habrá que hacer después de ver a casi 20.000 espectadores ante el Girona, no?

En la recta final hay dos fases. Una, la que va hasta el final de la liga regular y otra lo de los posibles play off. En este sentido se están planificando cosas. Y después viene la fase del play off, si nos toca jugarlo. Aquí no podemos dejarlo para ese momento, debemos tenerlo todo precocinado porque después se dispone de muy poco tiempo para organizar las cosas. Todo ha de estar al servicio de lo deportivo. Y ya hay iniciativas concretas previstas para el Lugo, el Levante y el Nástic. Falta definir las cinco o seis cosas que haremos. El partido del Lugo es a las 11:00 y va relacionado con la retransmisión para Japón del partido. El del Levante es un partido que hay que situar en el acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Cruz. Habrá una Fan Zone y el resto dependerá del horario del partido.

¿Qué obras quedan por hacerse en el Heliodoro?

Estaba previsto, a través de la empresa Ideco, publicar el concurso para las empresas que estén interesadas en llevar a cabo la renovación del césped. Queremos también incorporar una última novedad, que es modificar y mejorar las salidas del vestuario al terreno de juego. Y también está previsto que se iniciasen las obras en los aseos aprovechando que tenemos tres semanas hasta el próximo partido en casa.

Concepción le da una "nota muy alta" por su gestión hasta ahora. ¿Está de acuerdo con él?

Le agradezco al presidente sus palabras pero las notas hay que ponerlas al finalizar el curso. Estoy agradecido al presidente por su apoyo y confianza desde el primer día.