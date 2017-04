Por un mejor puesto en el ´play off´

La visita a un rival directo constituye siempre una cita especial para cualquier equipo. De ahí que la motivación de los jugadores del Iberostar Tenerife de cara al choque de esta noche sea considerable. Si además, a esa lista de alicientes se le incorpora el hecho de que el Unicaja derrotó a los aurinegros en el Santiago Martín, las ganas de vencer deben de ser aún mayores. Eso sin contar que un triunfo en el Martín Carpena supondría un sorbo exquisito de moral para el conjunto insular antes de afrontar en nueve días la Final Four de la Basketball Champions League (BCL).



Port tanto, es el de esta noche un encuentro de enorme relevancia para los insulares, apoderados ya de una plaza de play off por el título. Y es precisamente eso lo que persigue hoy el Unicaja, la victoria que le confirme entre los ocho primeros del campeonato al final de la fase regular de la Liga Endesa. Pero en el cuadro tinerfeño son plenamente conscientes de que su empresa no es para nada sencilla. Se enfrentan al flamante campeón de la Eurocup, un conjunto construido para luchar por los objetivos más ambiciosos que llega a este tramo de la temporada en un gran momento.



Ya ganó el Unicaja al Iberostar en la primera vuelta (72-73), un precedente que debe servir de acicate a los de Txus Vidorreta, ya que solo dos rivales más han conseguido ganar en el Santiago Martín en el presente campeonato (Gran Canaria y Valencia). Pero el Martín Carpena también se ha erigido en un fortín esta temporada para el cuadro de Joan Plaza. Ya que allí ha perdido únicamente tres partidos, frente al Zaragoza, Valencia y Estudiantes.



Sin embargo, el Iberostar Tenerife ha demostrado que en esta campaña es capaz de cualquier cosa. Incluso con su pívot titular aquejado de lumbalgia. El griego ha viajado a Málaga con la intención de participar en el choque pero los minutos que pueda jugar dependerán de cómo se sienta en los instantes previos al enfrentamiento y de lo que esté dispuesto a arriesgar con él Vidorreta. En el Unicaja están todos disponibles, hasta Dejan Musli, quien reapareció el pasado domingo en el duelo ante el Morabanc Andorra. Los canarios se encontrarán también con la mejor versión del base Kyle Fogg, MVP de la jornada anterior. Uno de los principales responsables de que su equipo sea el líder de la competición en asistencias (18 de media) y en porcentaje de acierto en canastas triples (38,3%). El encuentro se ha adelantado a hoy para que el Iberostar tenga más tiempo para preparar su concurso en la Final Four de la BCL.