El Espanyol, al acecho de Amath

Las excelentes prestaciones que está ofreciendo Amath N'diaye le convierten en objeto de deseo para muchos clubes españoles, entre ellos alguno de Primera División. Desde hace días ha trascendido que el Espanyol es uno de los más interesados e incluso estaría dispuesto a abonar un traspaso al Atlético de Madrid, club poseedor de los derechos federativos del futbolista. Amath lleva ya 12 goles como blanquiazul y está próximo a alcanzar los 15, la cifra que se fijó para esta campaña.



No obstante, sus agentes aseguran que el futuro del profesional africano es una incógnita. "Los rumores son lógicos por el nivel que está ofreciendo en Segunda División. Tanto él como otros jugadores que están haciéndolo bien, pues suscitan intereses, pero él pertenece al Atlético y es pronto para saber qué puede pasar", remarca Luis Perote, hombre fundamental en el crecimiento y evolución del pichichi tinerfeñista.



"El Atlético está sancionado, no sabemos si podrá inscribirlo en el primer equipo o si buscará otra cesión", dice Perote. Por lo que pudiere ocurrir, el representativo ya ha verbalizado su intención de prorrogar su vinculación con Amath, aunque para ello solo tendría opciones si logra el ansiado ascenso. "No tenemos base para dar una respuesta ahora, en estos momentos", dicen desde Eurofinanzas, agencia de representación del delantero.



En cuanto a la particular historia de superación de N'diaye, su representante expone que "llegó muy joven a España y lleva mucho tiempo en este país". "Esa mentalidad que tenía, senegalesa, se le ha cambiado a una mentalidad más europea. Son ocho años los que lleva aquí", completa. Es un período largo, pero no exento de dificultades. "En Valladolid no pudo jugar por ser menor de edad, hasta que hace dos años se fue al Atlético. La primera temporada la hizo en el juvenil, en la Youth League, y a continuación estuvo en el segundo equipo hasta que se concretó su cesión al Tenerife", enumera Perote, quien ha sido un soporte fundamental en la evolución del atacante blanquiazul.



"Fue malo para el chico tener que esperar. Estaba adaptado para jugar, pero no podía. Por la normativa de la FIFA, hasta los 18 años no pudo competir. Entrenar sin poder entrar en acción, solo en equipos de categorías muy inferiores, fue costoso para él. Pero al final la espera ha valido la pena y ahí está", señala el representante.



En verano, la llamada de Alfonso Serrano cambió absolutamente la carrera del senegalés. "Cuando vuelve de hacer la pretemporada con el primer equipo del Atlético, empieza a ser más conocido y vemos que se habla con más frecuencia de sus virtudes como jugador. Sabíamos cuál era su potencial, algo que era todavía desconocido en el fútbol profesional español. Pero el Atlético y nosotros sí intuíamos el nivel que tenía. La gente del Huesca y la del Tenerife fue la que mostró más interés. Quien más, Alfonso Serrano, que tiene una muy buena relación con nosotros", cuentan desde Eurofinanzas.



"Por el potencial, sus números no sorprenden. Pero por la rápida adaptación y lo difícil que es rendir en fútbol profesional, puede ser que se haya adelantado un año respecto al proceso esperado. Pero es un gran jugador y, antes o después, estaba claro que lo iba a demostrar", completa el agente. Pretendientes no le faltan a Amath, principal anotador del Tenerife y uno de sus mejores recursos ofensivos. Pero será en verano cuando se esclarezca su futuro.