Triunfo de oro del Mensajero ante un rival directo

Importantísima victoria del Mensajero. El cuadro de Mingo Oramas se impuso al San Sebastián de los Reyes, un rival directo en la lucha por la permanencia. Los palmeros se sitúan ahora en puestos de promoción y meten a su rival de ayer en la zona roja. A cuatro jornadas para el final, la cita ante el Navalcarnero del próximo fin de semana se torna vital para la salvación de los isleños.



Nada más comenzar el choque Borja pedía penalti por una caída. Los primeros minutos fueron de nervios, con ambos equipos jugando al pelotazo. No tenía el choque dueño claro y se notaba lo mucho que se jugaban ambos. Ione evitó el 1-0 a tiro de Fer Ruiz, en una ocasión clarísima. Luego fue Saúl el que intentó sorprender, pero Ione sacó una mano salvadora.



Mediada la primera mitad Alex Cruz protagonizaba dos acciones dignas de mención, primero con un centro que no encontró rematador y luego con un balón que se fue por arriba del larguero. Se llegó al descanso sin goles, lógico resultado de un partido con escasos acercamientos a las áreas, con dos equipos más pendientes de no recibir que de marcar.



La segundad mitad no pudo empezar mejor para los mensajeristas cuando Dani Hernández, de cabeza, acertaba con la red tras una falta. Llegaba la noticia más esperaba para los de Mingo Oramas en su pelea por evitar el descenso. Se presentaba una oportunidad que no se podía dejar escapar. El juego siguió sin ser brillante, pero a los palmeros no les había hecho falta ser exquisitos para estar por delante en el marcador, ante un rival que parecía no tener muchas ideas de cara al portal contrario. Y los isleños lograron defender la renta hasta que llegó el pitido final.