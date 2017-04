Una publicidad muy rentable

Atrás habían quedado los tiempos donde siempre había un patrocinador en la camiseta cuando el Tenerife jugaba como local. Montesano, Cepsa, Cajacanarias... Varias marcas pasaron por la parte frontal de la indumentaria oficial del representativo hasta que finalmente quedó huérfana de sponsor. Ahora, el buen momento deportivo de los blanquiazules y las gestiones de su nuevo director general, Víctor Pérez Borrego, han vuelto a hacer rentable la vestimenta de los insulares cuando comparecen en su estadio.



Los insulares, que ya lucían a domicilio la publicidad del Cabildo Insular, estrenaron el pasado sábado una nueva camiseta en el Heliodoro con el logotipo promocional de la capital, Santa Cruz, obra del estudio Valladares. Y la idea de los jerarcas locales es que ya no haya más partidos en los que la indumentaria de los futbolistas figure sin patrocinador. Ni en casa, ni lejos de la Isla. Por lo pronto, es seguro que el acuerdo suscrito con el Ayuntamiento hará posible que se vea una vez más la misma elástica que se lució frente al Girona, pero es que además Pérez Borrego negocia también con un patrocinador privado que pretende publicitarse para algún otro encuentro que se dispute en el Heliodoro, así como en los play off.



La camiseta con el logotipo del Ayuntamiento de Santa Cruz iba a estrenarse más adelante, pero la previsión de lleno para el choque del pasado fin de semana adelantó su lanzamiento. Según explica el concejal capitalino Alfonso Cabello, también se verá próximamente en las camisetas de otros representativos santacruceros, como el Cuesta Piedra (voleibol), el Echeyde (waterpolo) y el Iberia Toscal (fútbol sala).



El acuerdo suscrito con el CD Tenerife va mucho más allá de un patrocinio puntual para dos o tres partidos. De la mano de la Sociedad de Desarrollo, club y consistorio proyectan hacer coincidir el próximo domingo comercial (tiendas abiertas) con el partido en casa contra el Lugo, que tendrá horario matinal. Los que asistan al Heliodoro dispondrán de un sinfín de ventajas en distintos establecimientos cercanos al estadio, así como ofertas gastronómicas para pasar el resto del día en Santa Cruz.



No obstante, el gran proyecto que tienen entre manos las dos partes es instaurar una fan zone en los aledaños del Rodríguez López para la visita del líder Levante, prevista para mayo y que podría resultar determinante para las opciones de ascenso del representativo. Para este plan se contará con las peñas, de ahí que Pérez Borrego haya convocado ya a sus portavoces a una reunión que tendrá lugar estos días.