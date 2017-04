El oro de la humildad

"Al principio los otros equipos decían que si íbamos a luchar por el descenso, pero lo dimos todo en la cancha y llegamos a lo más alto". Son las palabras de Óscar Alonso, jugador del CB San Isidro y uno de los integrantes de la selección canaria de minibasket que esta pasada semana se proclamara campeona de España en San Fernando (Cádiz). Un triunfo en buena medida inesperado por la entidad de los rivales desde la misma fase de grupos (con potencias como Madrid y Valencia), pero que se acabó materializando gracias al "trabajo, madurez y desparpajo" de sus jugadores, tres cualidades que no solo sorprendieron al propio seleccionador canario, Eduardo Trujillo, sino que también dejaron boquiabierto a todo aquel que tuvo la oportunidad de ver jugar en directo al combinado isleño.



Después de cinco temporadas consecutivas alcanzando las semifinales pero sin saber lo que era colgarse una medalla al cuello, Canarias llegaba a la cita de San Fernando con la intención de volver a asomar la cabeza entre los mejores. Quedarse de nuevo con la miel en los labios ya se hubiera dado por bueno a raíz de algunas razones de peso, caso de la preparación y de la entidad de los rivales de grupo. "Tras un pequeño trabajo de detección en cada isla, luego pudimos realizar ocho entrenamientos y cuatro partidos. Es muy poco comparado teniendo en cuenta que hay federaciones que preparan el campeonato casi a un año vista y tienen hasta 60 entrenamientos y muchos amistosos. A nosotros solo nos queda hacerlo todo de una forma más concentrada y de mayor calidad", comenta el seleccionador.



Trujillo admite que la empresa de la selección ya fue complicada desde prácticamente el primer día por el potencial de sus adversarios. Quizá tuvo que ver un cómodo debut ante Cantabria, pero según el técnico isleño resultó determinante el "ir partido a partido, el tomarnos el siguiente con humildad y como el más importante del torneo", receta básica para poderse medir a selecciones como "Valencia, Madrid, y Aragón, que le había ganado en los torneos previos a varios de los favoritos". "Es cierto que con los rivales que teníamos nos daban como candidatos al descenso, pero con el trabajo acabamos ganando", comenta Javi González, el representante del Colegio Buen Consejo en la selección. "La clave fue el esfuerzo, la actitud y que nos divertimos en la cancha", cuenta Óscar Alonso, que tras "ganar a Madrid de un punto" en la tercera jornada empezó a creer en algo grande.



Superada la primera criba de forma brillante (cuatro victorias y ninguna derrota) y fiel a su cita anual con las semifinales, Canarias se medía a Cataluña con la esperanza de dar una sorpresa que finalmente llegó pese al 32-40 adverso del descanso. Y es que tras el intermedio la selección de Eduardo Trujillo se desató para firmar un parcial de 49-24 que dejó impotente a su rival. Golpe sobre la mesa que aseguraba la plata y ponía a Canarias, ahora sí, como clara candidata al título. Pero ni por esas la selección cambió su ADN. "Teníamos como costumbre el meternos en el vestuario hasta que acabara el partido anterior y ya salir a calentar", comenta Eduardo Trujillo, que el día de la final se le "ocurrió entrar para palpar el ambiente". "Me esperaba ver a los chicos tensos, nerviosos y muy concentrados, y lo que me encontré fue un vestuario distendido, con algunos haciendo el juego de la botella, otros contando chistes? Eso me dio tranquilidad porque los noté relajados", reconoce el técnico.



La selección canaria había ahuyentado cualquier tipo de presión y eso quedó reflejado en el campo prácticamente desde el salto inicial para que todo fuera rodado. Los isleños dominaron siempre en el marcador y dejaron resuelto su partido ante una Andalucía que tampoco conocía la derrota hasta ese momento (37-11). El 79-57 definitivo refleja la superioridad casi aplastante de los canarios, pese a que algunos jugadores no opinen igual. "Los dos últimos partidos parecieron sencillos, pero no lo fueron, solo que hicimos bien nuestro trabajo y logramos escaparnos poco a poco", cuenta Óscar Alonso sobre lo que será "un momento inolvidable". "No me imaginaba quedar primeros", reconoce Javi Ponce, base del Luther King La Laguna, una de las sensaciones del torneo y que casi se pierde la lucha por el oro a causa de un esguince de tobillo. "Me vendaron y pude jugar, pensé que me la perdía", cuenta este rubio tan tímido con un micrófono delante como descarado con un balón en sus manos. "Soñábamos con llegar ahí, pero nunca imaginamos que se pudiera conseguir", asegura Javi González.



Con apenas 11 y 12 años este grupo de niños ya puede presumir de por vida de un logro al alcance de muy pocos. Aún así, el camino hasta la élite es todavía muy largo e infinidad son los casos de jugadores cuya progresión no fue la adecuada o que, simplemente, dieron un paso al costado para encaminar sus vidas hacia otras prioridades. "Todavía es pronto para saber qué niños podrían llegar", apunta Eduardo Trujillo, pese a que en "esta selección haya muchos con bastantes cualidades y condiciones". "Llegar a la élite es muy complicado y también dependerá de su desarrollo físico y sobre todo del trabajo", recuerda, antes poner sobre la mesa una receta: "Deberán marcarse objetivos porque alcanzarán una edad, sobre los 15 o 16 años, en la que pueden perder un poco de motivación". Lo que no admite discusión es que lo vivido estos días en tierras gaditanas perdurará para siempre en el recuerdo de estas jóvenes promesas.