Claudio García asegura que el Clarinos "se va a dejar la vida en la Fase de Ascenso"

A apenas tres días para que arranque la Fase de Ascenso a Liga Femenina 1, los nervios por un lado y, sobre todo, las ganas por otro van creciendo en el seno de los integrantes del Clarinos Ciudad de los Adelantados. Buena muestra de ello es el técnico del equipo morado, Claudio García, que aunque admite que "este parón ha venido bien para recuperar lesiones, preparar algunos detalles y descansar algunos días", tiene claro que "hay muchas ganas de empezar a competir, que es lo que gusta a todos y lo que se espera con ansia". En esa línea, el entrenador tinerfeño ve a su equipo "con ganas, motivado e ilusionado", remarcando que "quien a falta de tan pocos días para jugar una Fase de Ascenso no sienta nada diferente, no tenga ese cosquilleo continuo de querer que llegue el jueves, no debería jugar a esto". "Veo a un equipo muy serio, con muchas ganas de jugar y de intentar hacer algo grande. Son gente muy comprometida y ambiciosa y eso nos hace siempre querer más", añadió al respecto.

El aspecto grupal será uno de los factores clave de la cita de León, dado que García concede especial importancia a "ser un grupo y trabajar todos al máximo posible y de la mejor manera que podamos, cada una en su lugar ocupando todos nuestros roles. Tenemos la suerte de que nuestro equipo no depende de nadie y contamos con una plantilla larga que hace que, si todos hacemos nuestro trabajo, sea muy difícil jugar contra nosotros". Una plantilla y una coyuntura en general que difieren sensiblemente de la existente hace un año, cuando el Ciudad de los Adelantados se preparaba para disputar la Fase de Ascenso de Cáceres. Claudio García tiene claro que el equipo de esta temporada 2016-17 difiere de aquel en "dos aspectos muy claros. Primero la plantilla es más larga, con jugadoras con muchas fases a sus espaldas y con mayor veteranía y recursos que el año pasado. Hemos podido juntar mucho de lo que nos gustaba la temporada pasada con Ty Outland, Alba y Lucía con la veteranía y calidad de jugadoras como Gema, Vero, Eli, Aulani o Sara. Está claro que las comparaciones son odiosas, pero creo que con esta plantilla vamos mucho mejor preparados y tenemos más tablas que la temporada pasada. Y, por otro lado, el cuerpo técnico también sabe ya lo que es vivir una Fase, lo que te da un plus de serenidad y de saber estar en cada momento", concluye.

Con todo, pregunta obligada: ¿qué opciones ve Claudio García al Ciudad de los Adelantados de lograr el ascenso? "El que no crea en este equipo que ni se suba al avión. Tenemos claro que será una fase muy complicada, con ocho equipos que querrán subir y estarán a tope, pero nosotros también queremos lograrlo y vamos a dejarnos la vida en ello. Después está claro que esto es un deporte y no siempre se consigue todo, pero vamos a intentarlo y ojalá lo podamos conseguir".