El deporte consiente la violencia

La violencia en el deporte no se produce de manera aislada ni tiene una sola causa, pues existen muchas variables que interactúan y la provocan, pero cabe deducir que la normalización de la violencia en los recintos deportivos ha venido a favorecer un clima donde aquélla es posible y si a esto le sumamos personas que no tienen estrategias para controlar su propensión a manifestar ira y hostilidad, e incluso su necesidad de orgullo, es fácil que la violencia se abra camino.



Así lo expone Alexander García Hernández, miembro de la Vocalía de la Actividad Física y del Deporte del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, quien explica que la violencia solo es posible si todos los testigos callan y dejan que la violencia se propague. "No es tarea sencilla detener a quien insulta, pero es necesario intervenir cuando aparecen comentarios obscenos y violentos. Todo lo que no sea así nos convierte en cómplices de la violencia que detestamos cuando la vemos en las noticias y que queremos erradicar", comenta.



Los múltiples casos de violencia en el deporte que recientemente se han hecho públicos llevan a reflexionar y buscar respuestas acerca de qué lleva a algunas personas a actuar de manera agresiva en el contexto deportivo. Alexander García Hernández indica que se han normalizado algunos hechos que en otros contextos serían condenados.



"La experiencia nos dice que insultar en un evento deportivo no se condena y no tiene consecuencias fuera del contexto (incluso en él). A veces sorprende la impunidad con la que se dicen insultos y nadie hace nada. Por consiguiente, parece que las normas sociales implícitas en el ámbito deportivo aceptan las faltas de respeto e incluso se suelen justificar", afirma el psicólogo.



También es cierto, añade, que la mayoría de personas no insultan, pero tampoco condenan y en consecuencia actúan como cómplices del bochornoso espectáculo. A juicio de este experto en Psicología de la Actividad Física y del Deporte y en Inteligencia Emocional, "la mayoría de asistentes normaliza la violencia verbal. Los recintos deportivos pueden activar esquemas mentales que normalizan conductas violentas y eso se aprende desde la infancia".



Otro factor que ayuda a explicar los episodios de violencia es la intensidad emocional que produce el deporte, señala. "Es muy difícil participar en el deporte sin que existan emociones, de hecho son implícitas y hasta necesarias. En algunos casos, el deporte ayuda a sacar nuestro afán de superación y nuestra admiración; en otros, ayuda a que la ira se muestre con toda intensidad. En el cóctel de la violencia, la ira y la hostilidad son las emociones que desencadenan y mantienen las conductas indeseables. De ese modo, aquellas personas con mayor predisposición a desencadenarlas en su vida cotidiana tendrán mayores probabilidades de experimentarlas en el deporte", apunta el experto.



No obstante, aclara, "esto no exime a las personas con esta predisposición de ser personas respetuosas. De hecho, existen muchas herramientas que ayudan a identificar y frenar las emociones negativas antes de que aparezcan. Los expertos pueden ayudar a disfrutar del deporte sin necesidad de que la ira se apodere de su experiencia".



Falta de control



Precisamente, indica que otro de los factores que interviene en este proceso es la falta de control asociado a la intensidad emocional: "Puedes no ser culpable de la emoción, pero sí de lo que hagas con ella. Si en eventos deportivos notas que increpas y que eres incapaz de controlar tus palabras y tus actos, algo va mal, consulta a un profesional". Otra emoción que aparece con frecuencia en el contexto deportivo, sobre todo en padres y madres, es la necesidad de orgullo. Por el contrario, añade, "los padres modélicos suelen aprender que los éxitos deportivos no son motivo de orgullo, en cambio el aprendizaje y la diversión sí que deberían serlo".