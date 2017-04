Sandell asegura que el Fígaro está preparado para "la última batalla"

La atacante británica del Fígaro Peluqueros, Janine Sandell, ha asegurado que confía en las posibilidades de su equipo porque considera que "la plantilla está preparada para esta última batalla -el título de la Superliga- y muy ilusionadas de poder conseguir este nuevo objetivo y poner así el broche de oro a una temporada brillante".



El cuadro lagunero ha realizado un año histórico. No en vano las de David Martín han conseguido colgar en su vitrina el título de la Supercopa, la Copa de la Reina y, ahora, con el billete directo para la gran final de la Superliga Iberdrola. El trabajo y esfuerzo de las blanquiazules está teniendo su recompensa. Janine Sandell reconoció que la clave de la buena temporada que van a finalizar con la final por el titulo de Liga ha sido "aprender de los errores que cometimos la pasada campaña. Todo lo que vivimos nos sirvió de aprendizaje y experiencia para conseguir ahora nuestros objetivos. Sin duda, ha sido un año increíble y ojalá podamos terminarlo aún mejor".



"Aunque es cierto que trabajamos intensamente durante la semana, no imaginamos lograr un 0-3 ante un potente rival como es el Aguere Tenerife en su casa. Logramos estar muy concentradas durante todo el partido y eso fue determinante para conseguir un resultado tan positivo", relató.



Aunque todo apunta a que el Naturhouse Ciudad de Logroño será su rival para la gran final, el Fígaro conocerá a su contrincante este fin de semana tras la disputa de los últimos duelos de semifinales. Janine Sandell apunta que ante el conjunto riojano nuncan han tenido "encuentros fáciles y ahora no será diferente. Lo bueno para nosotras, es que un equipo que tiene presión siempre tiene desventaja, y por nuestra parte, no tenemos nada que perder".