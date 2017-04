San Miguel: "Lo vamos a poner todo para intentar ganar la BCL"

La Basketball Champions League es el objetivo. Al menos eso fue lo que ayer aseguró el base del Iberostar Tenerife, Rodrigo San Miguel. "Todos tenemos muy claro que el objetivo ahora mismo es ese, la BCL. La afición está volcada porque los abonos están volando. Todo el mundo está muy ilusionado. Nosotros también estamos muy ilusionados y lo vamos a poner todo para, ojalá, levantar esa copa", comentó en los micrófonos de Radio Club Tenerife.



El jugador aurinegro considera que el Venezia, su rival en las semifinales de la Final Four, es un equipo al que hay que respetar. "Realmente no los hemos visto jugar", explicó, porque aún "no hemos hecho scouting sobre ellos. Dentro del equipo estamos pensando más en Unicaja, que es el equipo al que nos vamos a enfrentar la próxima semana, pero evidentemente en el Venezia hay buenos jugadores que conocemos todos porque han pasado por la liga española. Luego también tienen un buen núcleo de otros jugadores que les han hecho ir segundos en la liga italiana y llegar a la Final Four. Ni mucho menos los vamos a desprestigiar ni pensar que somos superiores porque no es así".



San Miguel piensa que el Mónaco es, tal vez, el rival que mejor llegará a la final a cuatro del torneo europeo. "Es el que ha sido más regular durante todo el año. Es campeón de la Copa en Francia, también va primero en la liga de ese país, ha estado primero durante toda la fase regular de la Champions League... Hasta el momento no ha tenido ni un solo fallo. Eso evidencia que puede ser que sea el rival a batir".



También hizo un llamamiento a la afición aurinegra de cara a la Final Four, que se disputará en el Santiago Martín. "Los necesitamos", aseguró. "Con ellos así, tan con nosotros, es muy difícil que nos ganen los equipos y tenemos la suerte de tener la Final Four en casa. Que sigan dándolo todo, que sigan animándonos como nos están animando porque nosotros lo vamos a poner todo para que entre todos podamos hacer que el sueño se haga realidad".



El parón liguero es algo que no preocupa a San Miguel. "Llega en un buen momento. Llevábamos muchas jornadas de mucho trabajo, con la clasificación para la Final Four. Es verdad que no estamos en nuestro mejor momento, hemos tenido un pequeño bajón y, aunque seguimos compitiendo, no estamos ganando con la solvencia que ganábamos antes. Por eso creo que resetear un poquito nos va a venir bien y nos servirá para coger fuerzas", indicó.



"Físicamente estamos bien", abundó, "pero no se pueden ganar todos los partidos. No se puede estar siempre arriba. Hay momentos en los que la cabeza no está con la misma soltura, por decirlo de alguna forma, y no entran esos tiros que antes estaban entrando. Hay muchos factores. Y los rivales también juegan y se juegan mucho. Venimos de perder en Andorra, pero ganar allí era muy difícil y a pesar de todo nos quedamos a tres puntos".



El base del Iberostar no se plantea perder el próximo partido de la Liga Endesa, ante Unicaja, que tendrán antes de la Final Four. "No tengo por qué pensar que vamos a perder. Durante toda la temporada hemos jugado bien, compitiendo siempre contra todos los equipos a los que nos hemos enfrentado. Por eso no me tengo que plantear que vayamos a perder el próximo partido", dijo.