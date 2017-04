Un partido y una fiesta

El tercero recibe al segundo. Tenerife y Girona protagonizan mañana (Heliodoro, 17:00 horas) el partido estelar de la jornada y también un examen definitivo para los rojiblancos. Si salen vivos de la Isla, muy probablemente ya nadie más amenace su privilegiada posición en su camino a Primera, que recorren firmes y apenas sin sobresaltos. Son ya ocho puntos los que separan a ambos equipos, así que al representativo solo le vale la victoria si aún pretende reducir distancias y mantener el pulso a los de Machín. Ahora bien, el grupo de Martí se juega mucho más esta tarde.



Los resultados del último fin de semana dieron aire al Girona al tiempo que recrudecieron todavía más la pugna por los puestos de promoción. El Huesca e incluso el Valladolid aún sueñan con meterse en la pomada, de modo que el Tenerife no solo pelea hoy por atrapar al segundo, sino también por alejar al séptimo. A estas alturas de la competición cualquier triunfo comporta el doble de esfuerzo, mensaje que ayer remarcó José Luis Martí y que ha inculcado a los suyos a lo largo de toda la semana. Además prevé cambios, como así ha dejado entrever en los últimos entrenamientos.



El entrenador vuelve a estar en el centro del foco. Sus controvertidas decisiones antes de jugar en Vallecas alimentan las cábalas en vísperas de que revele la convocatoria. Cribar se ha convertido en una labor harto difícil, más todavía si se confirmase que Amath está disponible. Mientras se disipan las dudas respecto al senegalés, Lozano suspira por volver al once y el cuadro técnico podría recuperar la idea de jugar con dos mediocentros. Pero hay otras variantes, como el rombo que los blanquiazules han ensayado estos días.



A la hora de decidir, Martí habrá de tener en consideración no solo el momento actual de sus futbolistas, sino también el peculiar método de su homólogo en el Girona, que lleva tres años jugando con tres centrales, dos carrileros largos y un perfil eminentemente ofensivo que le convierte en el máximo realizador del torneo (53 dianas) y en el segundo más atrevido como visitante (siete victorias a domicilio). En las filas rojiblancas viene Aday, que no pudo exhibir toda su valía en su etapa como blanquiazul. Ahora sí, paladea su momento más dulce.



El partido promete emociones fuertes y un gran espectáculo dentro y fuera del campo. Las promociones activadas por el club han vuelto a suponer un rotundo éxito, hasta el punto de que casi nadie teme que los efectos de la Semana Santa le arruinen al Heliodoro su gran día. Se registrará la mejor entrada de la temporada y el partido será otro simulacro del play off. Perdérselo está prohibido.