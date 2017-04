Jorge, ni caso a las ofertas

Jorge Sáenz compareció ayer por vez primera desde que el presidente del club, Miguel Concepción, le diera por renovado la semana pasada. El acuerdo es por tres temporadas y no supondrá un incremento considerable de su cláusula de rescisión, que quedará fijada en 3,5 millones de euros. El pacto alcanzado recientemente con sus nuevos agentes evita su salida, pues tenía ofertas importantes. "Que las haya es una señal de que estoy haciendo las cosas bien", indicó ayer el central, quien remarcó que su compromiso "es con el Tenerife".



"Me consta que las dos partes hemos hecho todo lo posible para llevar las negociaciones a buen puerto", dijo sobre un acuerdo ya cerrado, al que solo le falta la firma. Eso sí, prefirió no profundizar en este asunto y optó por centrarse en el partido del sábado, que considera "crucial". "Estos días hablamos mucho en la caseta del gran ambiente que va a haber. Aunque estemos en Semana Santa, va a haber mucho público en las gradas. Y que haya todavía más gente que contra el Oviedo demuestra que estamos ilusionando mucho a la afición", reseñó el zaguero.



Respecto a su evolución personal, se mostró satisfecho. "Estoy cuadrando una serie de partidos de los que he salido muy contento y me gustaría mantenerme en esta línea. Este es el mejor Jorge, el que estamos viendo a día de hoy, porque cada día voy superándome y me veo como un futbolista más completo que en el pasado", dijo sobre su excelente momento de forma. A su entender, una de las claves "es la confianza". "Tener continuidad me ayuda a hacer las cosas bien incluso cuando asumo riesgos", sugiere.



También habló del próximo rival, al que no considera inalcanzable. "Quedan muchas jornadas. Son un grandísimo equipo y juegan de forma diferente a los demás, pero se les puede ganar. Si estamos centrados y al nivel de las últimas semanas, les podremos plantar cara y llevarnos la victoria", apunta.



Titular indiscutible en los planes de Martí, afirma que "dentro del campo, la juventud no se nota". Eso sí, su corta edad aún le podría permitir estrenarse con la selección sub 21. Tras pasar por las divisiones inferiores de La Roja, ser convocado "sería un sueño", pero avisa de que no es algo que dependa de él. "Procuro hacer las cosas lo mejor posible con mi club y luego las decisiones las toman otros", afirma Sáenz, que de momento ha pasado inadvertido para Celades. Ahora bien, si mantiene este nivel será difícil que sigan ignorándole. Hoy por hoy, es de los mejores centrales de Segunda.