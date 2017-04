Vitolo: "El equipo está fuerte, en estos momentos es muy rocoso"

Vitolo y Amath fueron los dos grandes nombres propios del CD Tenerife en su vuelta al trabajo. El mediocentro tinerfeño pidió el apoyo de la afición para el importante partido del sábado ante el Girona, mientras que el pichichi blanquiazul no se entrenó por precaución.



Partido en Vallecas. "El punto conseguido es muy importante. Si a principio de temporada nos hubieran dicho de conseguir un resultado favorable contra el Rayo Vallecano, todos hubiéramos dicho que sí. Un equipo potente que venía de Primera División y que tenía buena dinámica. Es cierto que este fin de semana empatamos y nuestros rivales ganaron, pero esto es fútbol. Nuestra línea es muy buena, estamos en un punto privilegiado. Hay que alabar al grupo, estamos en el tercer puesto, salvo los dos primeros todos se cambiarían por nosotros, y hay que defender esta posición semana a semana. Intentamos hacerlo sumando de tres en tres, pero si vienen empates en campos difíciles, bienvenidos sean también".



Buen inicio. "Marcamos muy pronto, lo importante es conseguir el punto en un campo complicado. Lo importante es ganar ahora el fin de semana. Nuestra filosofía es ir semana a semana, eso ha cosechado que estemos en el tercer puesto. No vamos a cambiar ahora cuando quedan diez jornadas. Esa tiene que ser nuestra dinámica hasta el final".



Compromiso ante el Girona. "Será un partido bonito, todo el mundo quiere estar y será difícil. Es un rival que ahora mismo está en ascenso directo por méritos propios. Yo quiero que gane mi equipo porque en casa somos sólidos, hemos perdido solo una vez en el estadio. Si venimos haciendo las cosas como hasta ahora, creo que el equipo tiene opciones de ganar, aunque sea una dura batalla".



27 puntos en juego. "Antes, todo el mundo veía inalcanzable a Girona. Esto da muchas vueltas constantemente. Es cierto que si quieres recortar, tenemos que ganar. Pero no nos obsesionamos ni tenemos presión, nuestro objetivo es sumar de tres en tres".



Ambiente en el Heliodoro. "Sí, pero merecido para todos. Se han recuperado muchos aficionados porque el equipo se ha reenganchado. Ha vuelto esa gente que estaba dubitativa por los resultados pasados. Se ha demostrado que viviendo momentos complicados en el campo contra duros rivales, ellos son el aliento que nos hace tirar hacia adelante y conseguir la victoria. Una fusión del Tenerife con su afición es tener un jugador más. Todo el mundo sabe de la importancia del partido del sábado. Espero que la gente se anime y acuda al Heliodoro".



Competencia plantilla. "Está difícil entrar en la convocatoria. Eso para el entrenador es bueno y malo. Todo el mundo está contento con su trabajo y el míster seguirá tratando a todo el mundo de forma igualitaria. No hay que dormirse y esforzarse para entrar en la lista. Martí ha demostrado que todos somos importantes. Él se fija en el funcionamiento colectivo, no en lo individual, y eso ha dado buenos resultados".



Tramo final de la competición. "El equipo está fuerte, en estos momentos es muy rocoso. En momentos de sufrimiento, es un equipo sólido y al que no crean muchas ocasiones de peligro. Quizás falta matar los partidos, pero yo apuesto por el Tenerife siempre. Mentalmente, el grupo está fresco. Ganar en Segunda División y sobre todo estos últimos partidos que se decide todo, es complicado. Hay momentos de mucha tensión y desgastes extras por conseguir una meta determinada. No sé si es más complicado jugar contra la gente de arriba o con los apuros de los de abajo."