Más de 1.500 entradas el primer día

La afición responde en masa para poder estar en la Final Four de la BCL. A las seis de la mañana se abrió la veda, y a una hora para el inicio de la venta de las entradas (prevista para las 10:00) de esta cita histórica ya eran decenas los aficionados que se congregaban en el hall del Santiago Martín para hacerse con el mejor sitio posible. Síntoma inequívoco de la expectación que ha generado esta competición entre la afición canarista y solo primera señal de lo que acabaría siendo uno de los días más movidos para el conjunto aurinegro para poder atender la demanda de sus abonados. Al final, y con la instalación por la tarde de un tercer terminal que agilizó las gestiones, se despacharon 1.458 packs (incluyendo los vendidos en internet para los no abonados) según cifras oficiales facilitadas por el club al cierre de las taquillas. A ello hay que unir los pases que se siguieron comercializando por la noche en la web, para superar los 1.500. Este guarismo supone que, en un solo día, voló más de la tercera parte de las localidades que la FIBA ha puesto a disposición de la entidad lagunera.



"Estamos abrumados con esta respuesta de la afición, porque lo que se montó al inicio fue increíble. Lo que se ha despachado está muy por encima de nuestras expectativas y de las de la Champions, y creo que refleja la ilusión que tiene la gente por el equipo", reconocía el presidente del CB Canarias Félix Hernández, que en números globales habla de "unas 500 personas las que adquirieron sus entradas". Y es que al tratarse de un día laborable o encontrarse abonados "fuera de la Isla", los hubo que se presentaron en el recinto de Los Majuelos con hasta nueve y diez abonos.



Superada la primera avalancha, y con la Semana Santa por delante, Hernández considera que "el próximo lunes, con la liberación de los pases que no usen los otros tres equipos, y con el regreso de muchos aficionados, será otro día fuerte", toda vez que los abonados canaristas tiene de plazo hasta el próximo martes. Será, con casi total seguridad, la única opción de conseguir más entrada, toda vez que la venta por internet para los no abonados marcha a un gran ritmo. De hecho, de los seis sectores puestos a la venta en la red, dos ya se habían agotado y solo quedaban cinco entradas de otro. Entre los tres restantes apenas quedaban libres poco más de 150 localidades. Por ello, y de mantenerse el ritmo, probablemente ese día 18, o el miércoles 19 se pueda confirmar el lleno. "Estamos seguros de que llegaremos a él", aseveraba el máximo mandatario de la entidad aurinegra.



Mala interpretación



Salvo alguna queja puntual ("hubo quien no entendió bien que no se le podía garantizar su asiento", comenta el presidente) y el pequeño malestar por tener que esperar algunas horas (sobre todo por la mañana) para poderse hacerse con sus entradas, la venta de los packs se llevó con total normalidad. Sí llamó la atención que no se pudieran adquirir localidades en el primer anillo correspondientes a los sectores B y E, ya que se encontraban bloqueados. "Creo que ha existido una mala interpretación", aclaraba Hernández sobre esa zona del graderío, que "se encuentra también bloqueada por la FIBA, pero para su venta, porque ellos tampoco regalan entradas". "Hay zonas del segundo anillo que igualmente son suyas y no las podemos vender", añade en este sentido el presidente canarista, que a la vez espera que "si estas localidades no se acaban usando nos lo comuniquen lo antes posible para poder hacer uso de ellas".