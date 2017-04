La afición canarista tiene la palabra

Turno para que la afición canarista respalde a su equipo en la cita más importante de su historia. Tras una demora de algunos días para resolver varios flecos pendientes, el club lagunero dio a conocer ayer el procedimiento para la adquisición de las localidades (en forma de pack para los cuatro partidos) de cara a la Final Four de la Basketball Champions League, que tendrá lugar en el Santiago Martín entre el 28 y el 30 de abril. Un miniabono con cinco categorías diferentes y cuyo precio oscilará entre los 100 euros (en el anillo frontal más cercano a la cancha) y los 60, el perteneciente al graderío más alto. La entidad aurinegra ha logrado que todos sus abonados del presente curso tengan no solo un plazo preferencial para hacerse con sus localidades, sino que también todos ellos tengan garantizada su entrada en el citado plazo.



Los horarios. Así, la venta para la Final Four se activará hoy martes para el público en general, si bien los abonados canaristas deberán retirar su pase de forma presencial en el hall del Santiago Martín. Así, se podrá adquirir el pack hoy y mañana de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00; el jueves solo en horario matinal, y el lunes 17 y martes 18 en horario de mañana y tarde. El pack incluye los cuatro encuentros del evento, esto es, las semifinales del viernes día 28 (Banvit-Monaco, 17:00 hora canaria; e Iberostar Tenerife-Reyer Venezia, 20:00); así como el tercer y cuarto puesto y la final, a disputarse el domingo día 30, a las 16:15 y a las 19:15, respectivamente. De esta forma, la entrada más cara (en proporción) saldría 25 euros, y la más barata solo 15.



Sin reserva de asiento.. En este proceso los fieles aurinegros de la campaña 2016/17 podrán elegir su asiento dentro de los sectores que gracias al acuerdo con la BCL el club canarista ha podido reservar y que superan el 70% del recinto de Los Majuelos. Dicha ubicación comprende más de la mitad de las localidades del primer anillo frontal (las de 100 euros), una buena parte de los fondos, así como la mayoría de las sillas laterales del segundo anillo. Lo que no puede garantizar el CB Canarias es que sus abonados conserven el mismo sitio del que disponen habitualmente. Desde la entidad aurinegra se ha entendido que proceder a este bloqueo supondría un agravio con aquellos cuyo lugar en la grada sí queda ocupado de antemano para los compromisos de la organización del evento. Si los 3.500 abonados hicieran uso de sus localidades, las mismas quedarían liberadas desde esa misma noche para el público en general.



Los otros clubes. Paralelamente a la venta de las entradas para la afición canarista, también se inicia hoy el despacho de las localidades en los otros tres clubes participantes, que tienen hasta el viernes 14 para hacer efectiva esta adquisición. En los tres casos (Venezia, Mónaco y Banvit) se han reservado sendos sectores repartidos entre el segundo y el tercer anillo, si bien dichos clubes se han comprometido a tratar de vender estos abonos con el objetivo de que su afición no quede dispersa dentro de dichos sectores. De esta forma, y en caso de que pueda liberarse papel, este pasaría a disposición de la afición canarista. Sería el lunes 17 cuando dichos asientos se pongan a la venta.