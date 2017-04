Magma, denominación de origen

Magma Bike ya es una marca, un señuelo de obligado cumplimiento en el mundillo del MTB que supera la media de pruebas coetáneas a ella. Por razones de todos los colores, se mire por donde se mire. A un trazado sin igual, compensando tanto en su belleza como en su complejidad, se le une el calor del pueblo herreño. Ningún participante pasa por alto el aliento de cada uno de los habitantes, en cada cruce, en cada recoveco por muy recóndito que sea, oriundos o no, en el momento en el que las fuerzas personales necesitan un impulso externo que pedalee por el ciclista.



El Cabildo del Hierro y el Ayuntamiento del Pinar pueden presumir de tener un tesoro al que deben darle lustre y no empequeñecer con el paso de los años. En 2017 fueron alrededor de 500 participantes, un centenar de incremento respecto a ediciones anteriores, y una entrañable reunión de niños en la jornada dominical en la Hoya del Morcillo. Muchas caras conocidas, viejos rockeros que por nada del mundo se perderían la Magma y todo lo que la rodea. Es prácticamente un encuentro de rostros populares del ciclismo canario, con tanta relevancia o más como el trazado competitivo en sí, pues en El Hierro hay tantas carreras como inscritos.



Quizás sea el modelo a seguir. Los que llevan una marcha más, a lo suyo, a luchar por el podio y a jugarse los parabienes en el famoso descenso, puramente técnico, de casi 20 kilómetros hasta La Restinga. Pero el resto hace realmente que la Magma sea la Magma. Esto es, que el boca a boca funcione y pocos no incluyen en su calendario personal una parada obligatoria en la isla del meridiano, ya sea en el recorrido de 50 kilómetros o para el de 36. En esta edición hubo más presencia grancanaria que nunca. Su opinión de la carrera: inmejorable. Alentarán a sus paisanos a que estén atentos a la apertura de inscripciones para 2018, pues las plazas de este año volaron en menos de 24 horas.



Tiene Fuerteventura todo el pisteo posible con el Fudenas y la respuesta popular de más de dos millares de deportista, pero la Magma reúne el toque exclusivo que la isla herreña le da al deporte, con un puñado de ejemplos de categoría -sirva como muestra la travesía a nado en el Mar de las calmas, el encuentro internacional de parapente o la Maratón del Meridiano de trail-. Alcanzado y superado el sello de máxima calidad, ahora le toca a los organizadores unir fuerzas para superarse dentro de un año.



En parámetros clasificatorios, la carrera reina contó con los de siempre y con otro elemento ingrato pero a la vez intrínseco al deporte. Unai Yus (Free Motion) competía por la victoria con Pedro Rodríguez (Vadebicis), a la postre vencedor (2h10:35), hasta que perdió las señales de la carrera, un detalle que frenó sus opciones de triunfo, quedando relegado a la séptima plaza. Tampoco tuvo la oportunidad Yacomar García (Loro Parque), primero el año pasado, por el mismo motivo. La segunda plaza fue para Sergio Flores, del Descendín, con 2h14:41, justo por delante del primer componente del Loro Parque Los Silos Natural, Lolo de León (2h21:02).



El conjunto norteño sí que situó a su líder Katy Sierra en el primer cajón del podio (2h51:14), escoltada por Miriam Aranaz (3h10:41), del Pracano; y Verónica Vila (4h12:40). En los 36 kilómetros, Francisco Valladares, con 1h33:36, le ganó el pulso a Manuel Castells por un margen de un minuto, quedando tercero Echentive Jiménez, con 1h38:59. Entre las féminas se alzó con el título Érika Herrera, con un tiempo de 2h28:20. Segunda fue Dácil Barreto, con 2h29:46; con Elena Hernández en tercer lugar (2h33:28).