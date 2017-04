El Glassydur Icodense acecha el liderato

El Glassydur Icodense fue el gran beneficiado de esta trigésimo primera jornada de la Preferente tinerfeña. La entidad de Icod de los Vinos aprovechó el tropiezo del líder Unión Güímar en el Francisco Suárez para reducir la diferencia en la lucha que tienen ambas escuadras por el título liguero. Por detrás, el Orotava no se rinde y se mantiene a la caza del grupo de cabeza. En la zona comprometida de la tabla, el Valle Frontera continúa envalentonado a salir del descenso mientras que el Laguna ve como sus opciones de continuar en la competición interinsular son cada vez más remotas.



La racha del Unión Güímar de seis jornadas consecutiva venciendo y de hasta trece jornadas sin conocer la derrota, terminó en el Francisco Suárez. El Atlético Granadilla sorprendió derrotando al líder de la Preferente tinerfeña, que se presentó en el partido con el objetivo de mantener su diferencia en la tabla clasificatoria con su máximo rival, el Glassydur Icodense. El conjunto de Adonay Martín se adelantó en el partido con un penalti transformado por Eduardo González. Sin embargo, un hat-trick de Brad volteó el marcador para los granadilleros. La sentencia la puso el rojiblanco Carlo en la recta final.



El Glassydur Icodense se benefició de la derrota del Unión Güímar frente al Atlético Granadilla para acortar las distancias con el liderato. No lo tuvieron nada fácil los jugadores de David Alonso para llevarse los tres puntos del Maximino Bacallado. El Transportes Mary Esperanza se adelantó hasta en dos ocasiones con los goles de Teo, de penalti, y Javi. Sin embargo, los de la ciudad del Drago fueron capaces de igualar a través de Cristian, quien transformó también una pena máxima, y Rubén Rosquete. En un polémico final por el tanto anulado en el alargue al verdiblanco Fernando, el goleador norteño Cristian dio la vigésimo primera victoria a los suyos.



El Orotava sabe que su sueño de alcanzar al Glassydur Icodense es muy complicado, pero parece empeñado en no abandonar su propósito de ilusionare con el ascenso de categoría. El equipo de los Copos ganó con claridad al Laguna, un equipo que parece abocado al descenso de categoría. Paul, por partida doble, Marino y Fernando fueron los autores de los goles del triunfo de los orotavenses. Con este resultado, el conjunto de Alexis Jerez prolongan su espectacular racha hasta las dieciocho jornadas sin conocer la derrota.



El Atlético Tacoronte terminó con las opciones del Cruz Santa de alcanzar el subcampeonato de liga. El equipo de Toño Dorta sumó su cuarta victoria consecutiva en las últimas jornadas al derrotar a los realejeros con un solitario tanto de Yeray Schlesser, a poco de comenzar la segunda parte. El cuadro de Antonio Luis se vio condicionado desde la media hora de juego por la expulsión de su jugador Ruymán. Este resultado hace que los tacoronteros certifiquen su continuidad en la categoría.



El Portezuelo Tegueste roza la permanencia. El conjunto de Abraham Sánchez está muy cerca de asegurarse su presencia en la Preferente tinerfeña después de solventar la difícil papeleta que se le presentaba en esta trigésimo primera jornada frente a uno de los equipos destacados de la liga como el Charco del Pino. Un solitario tanto de Domingo, en el tramo final del encuentro, permitió a los teguesteros sumar tres vitales puntos, que les conceden muchas opciones de continuar el próximo curso en la categoría.



El San Lorenzo continúa con su buena racha de resultados de las últimas jornadas y sumó tres importantes puntos también por la permanencia. En un duelo directo ante otro de los rivales de la zona baja de la tabla, el conjunto de Lorenzo Morales se sobrepuso al empuje inicial de los adejeros para tomar la delantera al encuentro antes del descanso, con un desafortunado gol en propia puerta del visitante Chispa y con el tanto de Joshua. En los segundo 45 minutos, el atacante aronero completó su doblete para sentenciar el choque.