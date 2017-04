Acribillados desde el 4,60

No ha sido el tiro libre el punto fuerte del Iberostar Tenerife a lo largo de la presente temporada. Los isleños no se suelen prodigar demasiado desde el 4,60 y cuando lo hacen tampoco su acierto puede tener el calificativo de notable. De hecho, hasta hace pocas semanas los aurinegros eran el antepenúltimo peor registro de toda la Liga Endesa, con poco más del 74% de efectividad. En las jornadas más recientes la puntería parece haber mejorado, pero por el contrario, los isleños van cada vez menos al tiro libre, aunque lo más llamativo y preocupante para la suerte de los canaristas es que sus rivales son cada vez más frecuentes en esta faceta del juego.



Mejora insuficiente. "Tenemos que lanzar más tiros libres y aunque por un lado tenemos tan buenos pasadores que todos queremos buscar un pase más, también es verdad que debemos ser algo más duros cuando vamos hacia dentro, que el contrario no sepa que tenemos la idea de doblar. Además, debemos mejorar nuestro porcentaje de acierto, porque ya es complicado hacerlo en los tiros de dos y tres puntos". Estas eran las palabras de Txus Vidorreta hace algunas semanas cuando se le cuestionaba por la poca presencia de su equipo en la línea del 4,60. Ahora, respecto a aquel momento, solo han cambiado algunos aspectos. Así, el Iberostar ha firmado un 80% de efectividad en las siete últimas jornadas, lo que le deja con un 75,5% de puntería global. Sin embargo, la mejora ha llegado con una cadencia muy pobre, 48 aciertos sobre 60 tiros, o lo que es lo mismo, apenas 8,57 lanzamientos por partido. Pingüe producción que tuvo su registro más marcado con el 2/2 frente al Estudiantes, y su último episodio frente al Morabanc Andorra este mismo sábado (6/9).



Los que menos faltas reciben. Pero lo que más preocupa en el seno canarista (aunque Txus Vidorreta se ha propuesto no hablar ni una sola palabra en público de este tema para evitar posibles sanciones e incluso alguna que otra represalia) es la diferencia que existe en este apartado estadístico entre el Iberostar y sus rivales. Así, en el mismo periodo de tiempo en el que los laguneros acumulan un 48/60, sus siete adversarios siempre han lanzado más tiros libres para sumar un aplastante 103/140. Extrapolando estos datos, en las tres derrotas más recientes de los laguneros (Valencia, Murcia y Andorra), los números son: 69 a 31.



Diferencia abismal. Bien es cierto que el cuadro del Principado es precisamente el conjunto de la Liga ACB que más personales recibe (27 contra los laguneros), con una media de 23,8, y por extensión los que más veces van a la línea (24,3 tiros por partido) y también que los del Santiago Martín son los que menos faltas se cobran dentro de la competición, con una media que siempre ha estado por encima de las 20, pero que recientemente ha descendido para situarse en 19,27. Así, tomando como referencia las mismas últimas siete jornadas, los canaristas solo ven como a su adversario le pitan unas escasas 16,7 personales por partido. El sábado, por ejemplo, fueron 17.



El último cuarto. Dentro de esta descompensación llama especialmente la atención el desequilibrio que hubo en el citado encuentro, con 31 libres de los locales y solo nueve de los tinerfeños, una diferencia que se convirtió en abismal en el último acto: 18 a 0. Los de Joan Peñarroya mantuvieron a resguardo su renta sumando de uno en uno, una faceta inédita para el Iberostar al que los triples y los rebotes ofensivos no le bastaron para obrar la remontada. Con seis jornadas por delante parece que a los canaristas no les quedará otra que adaptarse a esta situación para seguir sacando adelante sus encuentros, y más ahora, en el tramo más decisivo de la temporada.