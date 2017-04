Cinco minutos que llevan a la derrota

Vacío de Andorra. Así regresará hoy el Iberostar Tenerife de su visita al Principado en un partido que se le escapó a los de Txus Vidorreta por culpa de varias anotaciones en su debe, entre ellas una manifiesta falta de regularidad y, sobre todo, cinco minutos para el olvido (13-2) en el tercer cuarto que obligaron a los isleños a remar contracorriente y meterse, para intentar remontar, en el ritmo de partido que más interesaba a su oponente. En ese intento de remontada en un baloncesto abierto y tratando de recuperar las sensaciones que tan buen fruto le dieron en los compases iniciales (14-23), el equipo lagunero no estuvo del todo brillante y pese a intentarlo de forma encomiable hasta el último suspiro, se quedó a medio camino de darle la vuelta a un 69-59 adverso, sumar así su vigésima victoria del curso y de paso asegurarse de forma matemática su presencia en el play off.



Desde los primeros compases el Iberostar Tenerife volvió a ofrecer otro derroche de esfuerzo defensivo, entrega en la que cobró especial importancia la necesidad de minimizar la productividad local en su pick and roll, sobre todo el que protagonizaban Albicy y Shermadini (5-2). Pero tras ese desajuste inicial, los aurinegros supieron frenar en seco (en base de ayudas cerca del aro) al poste georgiano (dos puntos en el primer cuarto) e impusieron su capacidad para morder atrás. De esta forma, y por mucho que los de Vidorreta insistieron en los dobles bloqueos de sus grandes en la parte alta de la bombilla, los isleños hicieron que cada ataque de los andorranos se convirtiera en una auténtica tortura, con muchas manos y cerrando el rebote de su propia canasta, situación que permitió a los de Vidorreta correr en alguna que otra ocasión (8-11).



Pese a no dar con el equilibrio necesario en ataque (con dos pérdidas seguidas), los canaristas siguieron agarrándose a su arrojo atrás (le provocaron al Andorra seis pérdidas en el primer cuarto), y también a la aportación de su rotación. Así, entre Richotti asistiendo, Vázquez palmeando en el rebote ofensivo y White exhibiendo su habitual sangre fría en dos triples, el último de ellos desde ocho metros para cerrar el acto, los laguneros parecieron poner la directa: 14-23.



Sin embargo, el reprís de los minutos anteriores quedó en agua de borrajas por un deficiente mal inicio canarista del segundo periodo. Entre una pérdida absurda, un par de errores en tiros liberados, y sobre todo, la incapacidad para pasar el bloqueo, lo que derivó en tiros sencillos o continuaciones sin oposición. Así, el andorra firmó un 8-0 en nada que equilibró la contienda (22-23). El bache lo rompió Vázquez con un alley oop, pero el Iberostar siempre fue discontinuo en la parcela ofensiva, como Grigonis, que tras una canasta (24-27) enlazó tres acciones negativas (28-29). Y ahí, en ese sube y baja, una penetración de San Miguel y una contra finalizada por Hanley, los canaristas se pusieron cinco arriba (28-33), aunque no fueron capaces de conservar esta renta hasta el descanso (33-33).



El triple de Doornekamp nada más arrancar el tercer cuarto fue solo un espejismo (33-36), ya que prácticamente a partir de ahí el Iberostar firmó unos minutos para olvidar. Perdió balones y permitió a su adversario rebotear en ataque (39-36) y aunque Abromaitis pareció salir al rescate en cuatro ocasiones casi seguidas (46-47), las últimas con la ayuda de Bassas, los laguneros bajaron de manera alarmante sus prestaciones defensivas. Con Kirksay y Abromaitis superados desde la parte alta de la zona, y con Shermadini haciéndose grande debajo del aro, el cuadro tinerfeño encajó, en un abrir y cerrar de ojos, un parcial de 13-2 que lo dejó noqueado. Ni una penetración de Grigonis y dos técnicas seguidas a los locales (59-53) le sirvieron a los isleños para recuperarse (62-53). Nada menos que 29 puntos encajados en ese cuarto, 16 de ellos recibidos en poco más de cuatro minutos.



Tocaba remar a contracorriente y el Iberostar comprendió que debía apretar los dientes para arreglar el borrón anterior. Lo hizo, pero a medias, ya que si bien frenó la sangría anotadora de los andorranos, lo hizo a costa de meterse en bonus en apenas dos minutos y medio, y sin tener la claridad en ataque suficiente como para darle equilibrio de nuevo al marcador. Aún así, un par de buenas defensas y un mate en rebote ofensivo de Vázquez obraron un parcial de 0-6 que abría la puerta a la esperanza (62-59) con más de seis minutos por delante.



Pero fiel a la irregularidad que había mostrado a lo largo de todo el choque, los aurinegros no dieron con el equilibrio necesario. Por un lado porque no midieron bien a la hora de apretar en defensa y llevar a su oponente a la línea del 4,60 (69-59), y por otro porque la necesidad de no llevar al límite sus posesiones le obligó a tiros rápidos que en la mayoría de las ocasiones no encontraron aro ni a la primera, ni tampoco tras rebote ofensivo, una de las vías de escape (nueve en este último cuarto) a las que se agarraron los isleños para seguir vivos. Con el Andorra convirtiendo su primera canasta en juego de este acto a 2'45" para el término del choque (71-62), fue Abromaitis el que salió al rescate con ocho puntos seguidos (74-67) a 1'45".



Tocaba tirar de locura y luchar a la desesperada para enjugar una renta notable dentro de un estilo tan ordenado como el del cuadro lagunero. Pero ahí al Iberostar le faltó algo para ser capaz de meterse de lleno en la lucha por la victoria. Por un lado, algunas acciones dudosas, como la línea de fondo que pisa Albicy al caer al suelo y que no se señala, o varias luchas cerradas por el rebote que acabaron siempre en falta del conjunto tinerfeño. Y sobre todo, el rematar de forma certera como sí han hecho los de Vidorreta en varias ocasiones. Así, Grigonis falló de tres después de un robo y de lo que hubiera sido el 78-76 se pasó al 80-73 en otros dos de los 16 tiros libres que anotaron los locales en estos diez minutos finales; así como una mala defensa de Doornekamp en un saque de banda que permitió a Walker dejar prácticamente sentenciado el duelo (83-78). Un poco de fortuna arbitral, acierto y tiempo. Eso fue lo que no tuvo el Iberostar para arreglar en un cuarto lo que había estropeado en apenas cinco minutos.