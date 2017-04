El Valle Frontera se aferra a la permanencia

El inesperado despertar del Valle Frontera ha llegado en el tramo final de la temporada regular. Tres victorias consecutivas, y hasta cuatro sin conocer la derrota, han posibilitado al conjunto herreño reengancharse al sueño de asegurarse la continuidad en la Preferente tinerfeña. El técnico William Morales ha sido el artífice de que la entidad de la Isla del Meridiano vuelva a creer en que, a falta de cuatro jornadas para el final, la permanencia es posible. Más si cabe si se tiene en cuenta el as en la manga que se guardan los de La Frontera con el partido aplazado frente al Atlético Granadilla.



El entrenador herreño valoró las opciones de permanencia que tiene su equipo: "Estamos trabajando para continuar peleando por nuestro objetivo hasta que las matemáticas digan lo contrario. Tenemos que continuar en la misma línea de trabajo, pero somos conscientes de que dependemos de otros resultados. Estos últimos tres triunfos nos han permitido volver a soñar con la posibilidad de continuar en la Preferente".



William Morales explicó las razones del cambio de rumbo que ha experimentado el Valle Frontera: "Con el anterior preparador, Carmelo Oliva, creo que el equipo no asimiló bien lo que se quería y los resultados hicieron que tocáramos fondo. La clave de que en las últimas semanas hayamos dado un vuelco a nuestra situación está en los jugadores. Nunca pensé que el grupo iba a responder de esta forma. Ahora existe otro ambiente y todos están ilusionados con lograr la permanencia".



Además, el técnico herreño se mostró agradecido de la oportunidad que tiene en el Valle Frontera de estrenarse en la Preferente: "Es una suerte de que en mi primera experiencia en categorías regionales, esté entrenando en la categoría más alta que tenemos en la Isla de El Hierro. Hasta el momento mi bagaje como entrenador se reduce a las competiciones de base. A nivel personal, sería un gran éxito que en el año de mi debut, el equipo lograra la permanencia. La gente me apoya y veo como la afición se ha volcado de nuevo con el club".



Cuestionado por la última victoria frente al Charco del Pino, William Morales manifestó que "fue un partido en el que se notaba mucho cual era el equipo que se estaba jugando algo. La actitud que mostramos nos posibilitó tener el peso del juego. Al final, el empuje nos llevó a conseguir dos vitales goles para los tres puntos".



Respecto al rival de este domingo, el máximo responsable técnico del Valle Frontera afirmó que "tendremos un partido muy complicado porque en La Palmera no es fácil de jugar. Llegamos al choque en una buena racha. Además recuperamos a bastante gente para el duelo frente al San Isidro. A partir de ahora, cada encuentro pasa a ser una final. Debemos estar centrados en el juego y evitar desconcentrarnos con aspectos externos como las protestas. Yo era de esos jugadores impulsivos, pero como entrenador se ven las cosas diferentes".



Por último, el técnico natural de El Pinar, habló del partido aplazado que les queda contra el Atlético Granadilla: "Ahora mismo no podemos mirar más allá del San Isidro. Sin embargo, lo cierto es que tenemos en cuenta ese encuentro ante el Atlético Granadilla. Todavía no hay fecha para disputarlo. Suponíamos que sería en Semana Santa pero no hay nada claro".'