Un rayo de ilusión

Ganar en Vallecas comporta tantas complicaciones como hacerlo en Getafe o Cádiz, solo que el Rayo está en una posición muy comprometida y su clasificación engaña. Se concibió la plantilla vallecana para competir con el ascenso y, de hecho, es la de las más caras del torneo. Pero le ha ocurrido a los franjirrojos lo mismo que al Tenerife el año de su último descenso, que la adaptación tras caer de Primera puede tener infames consecuencias. El caso de los madrileños es el opuesto al Levante. Mientras los granotas configuraron su proyecto con jugadores experimentados en Segunda y un entrenador especialista en ascensos, los vallecanos optaron por una extraña mezcolanza que ha tardado en dar resultados.



Se encontrará el Tenerife en la calle del Payaso Fofó -ahí está el coliseo rayista- con la mejor versión de los locales, que han necesitado hasta dos relevos en su banquillo (destituidos Sandoval y luego Baraja) para hallar con Míchel su fútbol y resultados más convincentes. Vienen de vencer al Girona y de sumar siete puntos de los últimos nueve, pero ni aún así han ahuyentado los fantasmas del descenso. Durante toda la semana han señalado la cita de hoy (Gol, 19:30 horas) como la más importante de la temporada y hasta se ha disipado la amenaza de huelga que habían planteado algunas peñas locales.



El partido es crucial para el Rayo lo mismo que para el Tenerife. Los blanquiazules pretenden mantener abierta la ventana del ascenso directo y podrían llenar de presión al segundo clasificado -juega mañana en Los Pajaritos- si vencen hoy como hicieron en Carranza. La empresa no se presume nada fácil pero estarán acompañados de casi dos centenares de aficionados desplazados a Vallecas para la ocasión. Y Martí cuenta con casi todos sus efectivos disponibles, escenario que le pone harto difícil la composición del once. Es seguro que volverá Aarón tras cumplir sanción y muy probable que seguirá Alberto, el mejor contra el Oviedo. Casi todo lo demás son interrogantes, aunque ya es seguro que no jugarán ni Lozano ni Omar, sorprendentes descartes en la víspera.



El empate no sería mal resultado pero los isleños ansían la victoria. Preside la ambición todos los mensajes emitidos desde todos los estamentos del club, del que partió el martes un discurso optimista del presidente, al que han secundado a continuación el entrenador y los capitanes. La ecuación para subir por la vía rápida solo sale si el Tenerife roza la perfección pero nadie quiere renunciar a tan goloso premio. Aún hay un rayo de esperanza.