La mejor preparación, otra victoria

Admitió sin tapujos Txus Vidorreta esta misma semana que su equipo se centra, a partir de ahora, en intentar llegar en la mejor forma posible al fin de semana en el que se decide el campeón de la Final Four de la Basketball Champions League. Una afirmación que a priori resulta extraña en el seno del Iberostar Tenerife, pero que adquiere consistencia toda vez que -recuerda el técnico bilbaíno- "el club está ante la ocasión de levantar el primer título de su historia". Es por ello que la preparación canarista en las próximas dos semanas irá encaminada a derrotar primero al Umana Reyer Venezia y después al vencedor de la otra semifinal.



Puesta a punto cargada con más entrenamientos que nunca y que incluye dos puntos determinantes en forma de test, los encuentros que los laguneros deberán jugar en estas semanas dentro de la Liga Endesa. La competición nacional era hasta hace nada el objetivo único y principal de los aurinegros, pero en cierta medida queda ahora en segundo plano. Pérdida de importancia relativa ya que si bien los tinerfeños tienen más que asegurada su presencia en el play off, la magnífica temporada que han firmado hasta la fecha (actuales líderes con un partido más que sus inmediatos perseguidores) les pone en disposición de luchar por el factor cancha al menos en la eliminatoria de cuartos. En este sentido al Iberostar le vendría de perlas ganar hoy en su visita al Morabanc Andorra -de las salidas menos complicadas que le restan-, por números una de las pistas más complicadas de toda la categoría y donde su inquilino ha labrado buena parte de su actual octavo puesto (con clasificación para la Copa del Rey incluida) al amparo de su parroquia.



Hablar del Andorra es hacerlo de Giorgi Shermadini. El georgiano viene de firmar contra el Estudiantes su primer partido en casi un año en el que no acaba con al menos 10 créditos de valoración, cuando en cinco partidos de este ejercicio ha superado los 30 (con un tope de 41 en dos ocasiones). De hecho, este curso solo se ha quedado en dos ocasiones por debajo de la decena de puntos. Aportación vital -pese a que en algunos finales apretados Peñarroya apueste por otros- que sitúan al interior de 2,17 como el segundo de la ACB en valoración (21,4), rebotes (7,44) y faltas recibidas (5,68), y el tercero en anotación (15,4). Pero no solo de Shermadini vive el cuadro del Principado. El otro nombre destacado es el del base francés Andrew Albicy, líder de la competición en asistencias (6,8 de media), segundo en recuperaciones (1,72) y el mejor exponente de cómo elevan sus prestaciones los andorranos al calor de los suyos.



Fluidez exterior



Más allá de minimizar las virtudes de su oponente, el Iberostar Tenerife también parece obligado a repetir las prestaciones de su último encuentro, frente al Zaragoza, en el que los aurinegros mantuvieron su aguerrida defensa mientras recuperaron la fluidez que parecían haber perdido en la circulación del balón en busca de tiros exteriores liberados. Así llegaron nada menos que 38 intentos de tres puntos (para 12 aciertos), una cifra casi escandalosa pero que a Vidorreta no le importaría en absoluto repetir. En la medida de lo posible el técnico canarista también tiene como propósito darle hoy cancha a sus menos habituales con el fin de llegar a la Final Four con sus 12 jugadores enchufados. Si el cuadro tinerfeño sale hoy de Andorra con el triunfo bajo el brazo, el test resultará todavía más positivo.