El Reyer Venezia, penúltimo escollo

La suerte está echada. El Umana Reyer Venezia será el primero de los dos escollos que le quedan por superar al Iberostar Tenerife en su deseo de levantar el trofeo de la Basketball Champions League (BCL) el próximo día 30 en el Santiago Martín. Así lo deparó el sorteo celebrado ayer en el Iberostar Hotel Mencey que por un rato convirtió a la Isla en el epicentro del basket continental. El acto en cuestión también deparó que el otro cruce lo diriman el Banvit turco y el As Mónaco francés. Los ganadores se medirán en la gran final.



La del Iberostar fue la tercera bola (por lo que actuará como local en su partido) en ser extraída en un sorteo muy sencillo, que se detuvo más en los actos protolocarios previos que en la propia definición de las eliminatorias. Una parafernalia más que necesaria toda vez que la celebración de esta Final Four en la Isla no se entendería sin el apoyo de las instituciones locales, especialmente el Cabildo Insular. "Es un honor para nosotros estar aquí", apuntaba Patrick Comninos, director ejecutivo de la BCL, "convencido" de que "este entorno espectacular será un lugar ideal para esta Final Four". "Estamos entusiasmados con la idea de trabajar junto con el Iberostar Tenerife y seguros de que los aficionados locales contribuirán a generar un ambiente perfecto", apuntaba en castellano el dirigente del organismo cestista europeo.



Mientras, el presidente del CB Canarias, Félix Hernández, calificaba el de ayer como "uno de los días más importantes en los 78 años de historia del club", un logro "merecido", que a la vez se toma como una responsabilidad al "pensar la BCL en nosotros para organizarlo". En este sentido el club lagunero ha contado con un respaldo sin condiciones, el del Cabildo Insular. "Hemos apostado por una competición deportiva de primer nivel europeo, y sobre todo por un desarrollo económico de la Isla", apuntaba el presidente cabildicio accidental Aurelio Abreu (en ausencia de Carlos Alonso), que destacó igualmente "una temporada de ensueño" la del club aurinegro, "la consecuencia de un buen trabajo de directiva y la afición". Por su parte, y también como responsable del Cabildo, Alberto Bernabé (consejero de Turismo) hizo hincapié en que "esta Final Four es una bonita oportunidad para Tenerife, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también para la promoción isleña", especialmente por "tantos italianos y franceses que nos visitan". Además, Guillermo Díaz Guerra, subdelegado del Gobierno a la Isla, resaltó "la importancia que tiene para España el ser sede de la primera edición de esta competición europea".