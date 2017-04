El club tasa a Jorge en 3,5 millones

El acuerdo por Jorge Sáenz ya es una realidad. El presidente del Tenerife, Miguel Concepción, anunciaba el pasado martes una noticia tan anhelada por los seguidores blanquiazules como necesaria para la tranquilidad de sus dirigentes. El defensa con más proyección de la actual plantilla se quedará tres años más, hasta 2020, si bien su cláusula de rescisión será solo de 3,5 millones de euros.



El club ha accedido a esta pretensión de sus nuevos agentes (de la empresa de René Ramos, hermano del central del Real Madrid), toda vez que Sáenz contaba con una suculenta oferta de otro equipo que podía poner en peligro su continuidad en las filas insulares. Desde hace meses, la prórroga del contrato de Jorge era una prioridad para los jerarcas locales.



El isleño se ha erigido en un auténtico valladar en la zaga blanquiazul. No en vano, es de los que más veces ha repetido con la condición de titular y la pareja que forma con Germán es de las más solventes de toda la categoría. Por el joven defensor -con ficha profesional desde la última revisión de sus emolumentos- habían preguntado varios equipos importantes, pero uno incluso había planteado a sus agentes una proposición formal para llevárselo.



El Tenerife anunciará próximamente la renovación de su canterano de forma oficial, pues aún falta la firma de su nuevo contrato, que le pone económicamente a la par que otros jugadores de su mismo rango en el plantel. Resuelto el caso de Jorge tras un cambio de agentes -no habrá idéntica solución con Cristo González- los siguientes jugadores que podrían quedar atados son Aarón Ñíguez y Raúl Cámara. Por el primero podrían presentarse más dificultades, ya que hay varios equipos que siguen de cerca sus evoluciones.



Decía Concepción el pasado martes que Jorge es un buen ejemplo del trabajo que se está realizando en el área de fútbol base. Su comportamiento ejemplar (incluso cuando jugaba menos), su alto nivel y su trayectoria alcista demuestran que es el defensa blanquiazul uno de los mejores iconos de la factoría de Geneto. Su nuevo contrato garantiza que seguirá en el Tenerife, pero no de manera permanente.



La baja cláusula de rescisión aceptada por el club confirma que, tal y como adujo el presidente esta misma semana, la institución está abierta a posibles ventas si fueren beneficiosas para todas las partes y que no van a "cortar las alas" a ningún canterano. De paso, su renovación sirve de ejemplo para otros canteranos. Así lo creen en el club, donde están felices por el acuerdo.