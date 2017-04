El Fígaro, con paso firme

El Fígaro Peluqueros continúa dando pasos importantes en los play off por el título de la Superliga Iberdrola. Bajo el incondicional apoyo de su afición, que se volcó una vez más para llenar el Pablos Abril de Taco, las blanquiazules sumaron su segunda victoria de la postemporada, tras derrotar al potente Haro Rioja Voley por 3-1



Ambos equipos fueron a la par durante los primeros compases del encuentro, cada punto se disputaba con fuerza y no se abrían grandes distancias en el marcador (10-10).). El organizado ataque tinerfeño, liderado por unas determinantes Daniele Batista y Patricia Suárez, sirvió a las de David Martín para ampliar rentas y cerrar el primer set (25-18).



Con la confianza necesaria para afrontar el exigente parcial, la escuadra canaria salió de nuevo a la pista con las ideas muy claras y siendo muy eficaces en el saque, gracias a la aportación de Cristina Sanz, logró adelantarse rápidamente en el electrónico (5-0). Por su parte, el equipo riojano no mostró intención alguna de rendirse (16-13), y a través de una gran efectividad en ataque con una brillante Mame Diuf a la cabeza, lograría poner las tablas (17-17). En un tramo final de infarto (25-25), el trabajo colectivo del Fígaro obtendría su recompensa y se llevaría el segundo set a su favor (27-25).



En el tercero, lejos de amilanarse, la aptitud de las jarreras impidió a las de David Martín mantener el control del encuentro. Los errores no forzados del Fígaro, sumado a la evidente mejoría visitante, adjudicaron el parcial a Haro Rioja Voley por 18-25. La igualdad no dio respiro en el comienzo del cuarto parcial (11-10). Sin embargo, las tinerfeñas no dudaron en reaccionar, y con el empuje de su afición, volvió a desplegar su juego. Tras un espléndido trabajo colectivo, el Fígaro pudo cerrar el encuentro con una nueva y trabajada victoria (25-20), que le permite seguir soñando en estos play off por el título. El siguiente reto será este domingo, frente al DISA Aguere, en el Ríos Tejera.