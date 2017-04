Carlos Alonso afirma que la ´Final Four´ visibilizará a la Isla en Europa

El Pabellón Santiago Martín acogerá a finales de este mes uno de los mayores eventos deportivos que las Islas recuerdan en los últimos años, cuando el Iberostar Tenerife participe en la Final Four de la Basketball Champions League (BCL). Pero no se tratará solo de un fenómeno deportivo, sino también de un asunto de interés económico, turístico y cultural, pues la retransmisión del torneo en mercados internacionales dará visibilidad a la Isla en Europa.



El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, anunció ayer que la competición será oficialmente la Final Four Tenerife, lo que significa que el nombre de la Isla aparecerá "en los espacios publicitarios y en la propia cancha". La imagen de esta edición de la Final Four fue revelada ayer. El logo de la BCL se encuentra junto a las palabras Final Four y sobre el nombre de Tenerife, sobre el azul oscuro que caracteriza a la competición.



Carlos Alonso afirmó que esto será de un impacto "muy muy alto" para Tenerife pues tendrá "una potente repercusión" en los mercados televisivos italiano y francés, además naturalmente del español, pues el italiano Umana Reyer Venezia y el francés AS Mónaco serán los equipos que, junto al Banvit de Turquía y el Iberostar Tenerife lucharán por el trofeo.



El presidente del Cabildo destacó también la relevancia de los mercados televisivos de estos dos países, que se tratan respectivamente del séptimo y el sexto más fuertes en Europa, para hacer ver hasta dónde y con qué impacto el nombre de Tenerife se verá en Europa y por tanto lo importante que será la disputa del trofeo en La Laguna para toda la isla.



Alonso quiso comentar asimismo que "muchos van a disfrutar" de la competición, especialmente los amantes del baloncesto, entre los que él mismo se cuenta.



La BCL ha anunciado que el sorteo de los emparejamientos tendrá lugar hoy a las 14:30 en el Hotel Mencey, en una cita en la que estarán presentes representantes de los cuatro equipos implicados y el CEO de la BCL, Patrick Comninos. Las semifinales se disputarán el 28 de abril, mientras que la final y el partido por el tercer puesto se jugará dos días después, el domingo 30.



Sin preferencias



Will Hanley, el ala-pívot del Iberostar, ha declarado respecto al sorteo de esta tarde que "no tienen ninguna preferencia", pues todos son "grandes equipos".



El norteamericano manifestó que en cualquier caso no piensan todavía en la Final Four, para la que queda casi un mes, y su mente está puesta solo en el próximo partido ante el Morabanc Andorra, actual octavo clasificado en la Liga Endesa, pues el objetivo del equipo "es siempre ganar el próximo partido".



Su pensamiento "está en el partido ante el Andorra que es un equipo muy fuerte y en su cancha son difíciles de ganar", aunque confió en que la sólida defensa del equipo tinerfeño sea clave para que "puedan llegar lejos y poder ganar", aunque admitió que "tendrán que estar a tope" y jugar con mucha intensidad. Al respecto destacó que "el rival casi nunca pasa de 60 puntos" y espera que puedan mantener esta dinámica positiva. También reconoció que el ataque del equipo no está funcionando tan bien como antes, pues "no meten tantos tiros", pese a que sí "se están pasando bien el balón".



El americano no se cortó de comentar su situación personal, y admitió que le gustaría jugar más, aparecer más a menudo en el quinteto inicial, pero se mostró "contento con su rol" y con la temporada que está realizando hasta el momento.