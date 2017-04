Fran Vázquez: "El Iberostar Tenerife no se pone límites"

Fran Vázquez ha vivido mil y una batallas en su carrera deportiva. En su carrera deportiva acumula títulos tan importantes como tres Ligas ACB, una Euroliga o cuatro Copas del Rey. A sus 35 años mantiene la ilusión de seguir haciendo crecer su palmarés y, de paso, el de un conjunto como el Iberostar Tenerife en el que ha vuelto a recuperar grandes sensaciones.



El pívot vasco lo tiene claro. Así lo manifestó ante los medios de comunicación, diciendo que "el equipo no se pone límites", al ser cuestionado por cuál es el límite al que puede llegar esta temporada el conjunto tinerfeño. "No sé si este Iberostar tiene techo. Vendrán momentos malos y sabemos que nos podemos levantar. El equipo no se pone límites", recalcó.



La integración al equipo de Txus Vidorreta y a la Isla ha sido total para un jugador con mucho rodaje en la competición española y continental. Él mismo lo confesó: "Venía de un año no muy bueno y ahora estoy volviendo a disfrutar del baloncesto. Intento ayudar desde mi experiencia y estoy contento por cómo van las cosas", dijo.



Todo suma y su aportación en un engranaje que funciona a la perfección le hace ver el futuro con optimismo, pero sin lanzar las campanas al vuelo. El lucense prefiere pecar de conservador. Hemos celebrado la clasificación a la Final Four y el triunfo del domingo -ante el Zaragoza-, pero ya solo pensamos en Andorra y en el presente. Jugar la Final Four en casa es un plus para nosotros".



Precisamente, del partido ante el cuadro maño, Vázquez destacó que "sabíamos que iba a ser un partido complicado porque nos enfrentamos a un equipo con jugadores de mucha calidad. No nos despegamos hasta el último cuarto y fue un partido atípico y duro". Dureza que cree que también se va a encontrar el Iberostar este sábado en Andorra. "En casa juegan más sueltos y se sienten más apoyados por su afición. Puede ser por el ambiente. Es una pista muy difícil, pocos equipos han ganado allí y están haciendo un gran baloncesto".



Giorgi Shermadini es la gran figura del Andorra. El pívot georgiano marca las diferencias y Fran Vázquez, Bogris y Hanley se las verán con él. Al respecto, el 17 del Iberostar reconoció que "estoy acostumbrado a jugar contra jugadores más altos y más fuertes que yo e intentaré que no nos hagan daño. Tanto ellos como nosotros no dependemos de un jugador, sino que somos un buen conjunto y eso es algo bonito y que se demuestra en la pista".



La temporada en la Liga Endesa de los aurinegros está siendo para enmarcar, con el equipo clasificado para las eliminatorias por el título ya en la jornada 27. "Nuestro objetivo era entra en play off pero no pensábamos que lo haríamos de esta manera. Veníamos a intentar estar en play off y hemos entrado como cabezas de serie en la Copa, nos hemos clasificado para las eliminatorias por el título y estamos lo más lejos posible en Europa, que nadie lo pensaba en pretemporada. Estamos muy contentos y seguimos trabajando con humildad", manifestó el jugador nacido en Chantada.



Por eso le da tanta importancia al partido del sábado, en el que una victoria del Iberostar le daría virtualmente la condición de cabeza de serie en el play off, con la ventaja de disputar el partido decisivo como local si la eliminatoria estuviese igualada. Vázquez indicó que "tenemos que motivarnos y saber que vamos a una cancha complicada, pero que si ganamos tendremos más cerca el ser cabeza de serie en los play off".



Finalmente, el pívot aurinegro habló de la Final Four de la Basketball Champions League en la que el Iberostar hará de anfitrión. Mañana será el sorteo de los emparejamientos y sobre si prefería a Banvit turco, el Mónaco francés o el Venezia italiano, Fran Vázquez fue rotundo: "Pensar en un rival es un error, tenemos que jugar como sabemos contra el que nos toque", sentenció el pívot.