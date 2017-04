Triple alegría para Atenery

La tinerfeña Atenery Hernández se ha colgado en la tarde de este miércoles un total de tres medallas en el Campeonato de Europa absoluto de Halterofilia que se viene celebrando en la ciudad croata de Split. Dentro de la categoría de hasta 53 kilos, la deportista isleña (que ya subió al podió en tres ocasiones en el Europeo Sub 23 celebrado el pasado mes de diciembre) logró la presea de plata en las modalidades de arrancada y total olímpico, mientras que fue bronce en dos tiempos.



Hernández, nacida en 1994 y formada en el Centro Regional de Halterofilia de La Laguna, inició su competición levantando en arrancada total de 86 kilos (a uno de su marca personal) tras haber superado previamente otros dos intentos válidos con 82 y 84 kilos respectivamente. Solo fue superada por la polaca Joanna Lochowska, que en su segundo intento también logró levantar 86 kilos, no superando su tercera tentativa sobre 89. El bronce fue para la turcqa Behida Tunadagi (que levantó 84 kilos).



Ya en dos tiempos, Hernández, se atrevió de entrada con los 102 kilos, un peso que superó sin relativos problemas. A continuación, y dentro de su espíritu ambicioso, la tinerfeña optó por los 105 kilos. Pese a un segundo intento nulo, Ate logró su propósito en la tercera y última tentativa, marcando no solo su mejor registro personal, sino asegurándose también el bronce en esta modalidad. El oro fue de nuevo para Joanna Lochowska con 106 kilos, mismo peso que leventó la bielorrusa Liudmila Pankova, a la postre plata por tener más peso corporal. En el total olímpico Atenery también se colgó la plata ya que sus 191 kilos (85+106) solo tuvieron un registro mejor, los 192 de Joanna Lochowska (86+106). Liudmila Pankova fue bornce con 189 (83+106).



Mañana será el turno para el olímpico Andrés Mata, que a partir de las 18:55 horas competirá en el Grupo A de la categoría de 77 kilos, mientras que en el Grupo B, el tercer tinerfeño en el Europeo, Alejandro González, lo hará a partir de las 13:00 horas.