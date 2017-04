Motivos para el entusiasmo

El tinerfeñismo vive instalado en una ola de ilusión de la que nadie quiere bajarse. La afición cree, y así lo demuestran los registros excelentes del Heliodoro Rodríguez López, que volvió a situarse entre los campos más poblados del fútbol nacional este pasado fin de semana. En total, fueron 17.353 los seguidores blanquiazules que se congregaron en el graderío y confirmaron así su adhesión al proyecto, su voluntad de cooperar en el afán colectivo de ascender y que este Tenerife les ilusiona. Para soñar, tienen motivos de sobra.



Un equipo solvente. A cada jornada que pasa, el representativo demuestra tanta firmeza como ambición. Ha calado en la plantilla el mensaje de su entrenador, José Luis Martí, quien insiste en que los empates "valen de poco". En sus cruces más inmediatos ante rivales directos, el grupo ha aprobado con nota y ha obtenido siete puntos de nueve posibles. Empató en Getafe in extremis con un gol de Cristo González (2-2), se doctoró en el Carranza con un inapelable triunfo contra el Cádiz (0-1) y el domingo dio buena cuenta del Real Oviedo (1-0), otro aspirante al cambio de categoría.



Los averajes. El grupo de Martí afronta la recta final del campeonato con un punto de ventaja respecto del Cádiz, al que también tiene vencido el average particular; y con cuatro en relación con el Getafe, ante el que también superaría en caso de empate a puntos. Tal situación no se da con el Oviedo, que en el Tartiere venció a los de Martí por dos goles (2-0) y en el Helidooro cayó por la mínima (1-0). Aún falta por resolver el segundo duelo directo con el Huesca, que arrancó un empate en la Isla y aún conserva opciones de jugar la promoción.



El Girona se desinfla. El domingo, la afición salió del Heliodoro convencida de que aún se puede dar caza al segundo clasificado. A los rojiblancos ya se les ha escapado el ascenso por dos veces seguidas (en 2015 y 2016), y ahora se enfrentan al vértigo de conservar una renta que decrece. Ahora, son solo seis los puntos de renta con el Tenerife y ambos equipos se verán las caras el 15 de abril en el Heliodoro. En vísperas de este duelo directo, los blanquiazules juegan en Vallecas el sábado y los de Machín, en Soria al día siguiente.



El calendario. Al Tenerife le valdrá con resolver a su favor los partidos que le quedan en casa (en total, cuatro) para asegurar una plaza en la promoción. Serán Girona, Lugo, Levante y Nástic los últimos en pasar por el recinto de la calle San Sebastián. Con otro motivo adicional para el optimismo: que los granotas podrían llegar ascendidos y los tarraconenses, ya salvados a su partido en la Isla, previsto para la penúltima jornada.



Los refuerzos. Como ya demostró el pasado domingo, Martí aún cuenta con un par de ases bajo la manga. Puede sorprender a sus adversarios con cartas aún no jugadas, como la que supondría el concurso de Rachid -proveniente de Primera- en los partidos que faltan. O la eclosión del mejor nivel de Shibasaki, una vez acabado con éxito su largo proceso de adaptación. Además, el Tenerife también espera la mejor versión de Tayron, que sale de una larga lesión y podría estar listo para el partido de Vallecas. El cuadro técnico confía en que den el plus que falta para opositar a cotas todavía más altas. El ascenso directo, por ejemplo. La isla entera sueña despierta.