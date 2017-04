El Unión Güímar roza el ascenso

El Unión Güímar se encuentra cada vez más cerca de conseguir el ascenso directo de categoría. A falta de cuatro jornadas para el final de la temporada regular, seis puntos separan al conjunto de Adonay Martín de su más inmediato perseguidor, el Glassydur Icodense. Por su parte, los jugadores de la Ciudad del Drago, con su sufrida victoria ante el Laguna, aprovecharon el tropiezo del Orotava frente al San Lorenzo, para ampliar la ventaja en su objetivo de lograr el subcampeonato liguero, y por consiguiente, el play off de promoción. Por la zona roja de la tabla, el Isora consumó su descenso a la Primera Regional.



El Unión Güimar continúa envalentonado en busca de retornar al grupo canario de la Tercera División. La escuadra de Adonay Martín solventó con cierta facilidad su enfrentamiento ante el descendido y colista de la categoría, San Andrés. Los de Tasagaya dejaron encarrillado el partido en la primera parte con los goles de Omar Rodríguez y Kevin, y el doblete de Zeben. Sin embargo, los pupilos de Migue Ramos despertaron con sendos tantos de Juanfran, tras el paso por vestuarios. En la recta final, una espectacular acción de Johnny, y el definitivo gol de Chirri, dieron la vigésimo primera victoria a su equipo.



El Glassydur Icodense tuvo que remar a destajo para lograr una nuevo triunfo en su propósito de mantenerse en los puestos de ascenso de la Preferente tinerfeña. No lo tuvo nada fácil el conjunto de David Alonso frente a un Laguna, que sufrió un duro golpe en su lucha por asegurarse la permanencia. El cuadro de Ignacio Marrero vencía al descanso por un claro marcador, merced a los tantos de Alonso y Hugo. Sin embargo, los de la Ciudad del Drago consiguieron una espectacular remontada con el gol de Yeray, para acortar distancias, y un hat trick de Cristian.



El Orotava dejó escapar una valiosa victoria en su propósito de no perder de vista la segunda posición de la tabla clasificatoria, que da el derecho a disputar el play off de promoción de categoría. La escuadra de Alexis Jerez, que vencía por 2-0 al descanso, gracias a los goles de Dani y Kirian, antes de la media hora, vio como el San Lorenzo se llevaría un empate de Los Cuartos, merced a los tantos de Manu y Adrián. Con este resultado, los orotavenses prolongan su buena racha hasta las dieciocho jornadas sin conocer la derrota. Por su parte, los pupilos de Lorenzo Morales suman su segundo empate consecutivo.



Reparto de puntos en La Punta en el choque que midió al Juventud Laguna y Cruz Santa. Se adelantaron muy pronto los pupilos de Rayco García con un tanto de Alberto. No obstante, los realejeros igualaron sobre la hora gracias al gol de José Alexis y luego de haber jugando buena parte de la segunda parte con diez hombres por la roja que vio Oscar. El empate hace que al conjunto de Antonio Luis se le escape la segunda plaza de la liga.



Clara victoria del Atlético Tacoronte sobre un Atlético Granadilla que quedó muy diezmado por las tres expulsiones que sufrió, sobre todo las dos primeras, que llegaron antes del descanso. Las rojas fueron muy rigurosas, no existiendo acciones comprometidas para ello. Los de Toño Dorta remontaron, el tanto inicial del rojiblanco Erik, con un doblete del veterano Fran Sabina y con una pena máxima anotada por el Sub 20, Álex Medina.



El Águilas continúa con su buena dinámica en el Municipal de Adeje y sumó tres importantes puntos que lo dejan muy cerca de la permanencia. A poco de arrancar el encuentro, los pupilos de Juan Carlos Gutiérrez tomaron ventaja, con un bonito tanto de Sergio. Sin embargo, el Puerto Cruz estableció el empate tras el receso, por mediación de Lele. En el ecuador del segundo período, Omar fue el protagonista en las filas adejeras al sacarse un disparo con la zurda, que se coló por la escuadra. El tropiezo de los de Ito Mora hace que encadenen su tercer resultado negativo consecutivo. El duelo directo por la permanencia de la trigésima jornada de la Preferente tinerfeña terminó con empate. En un encuentro dominado por el Portezuelo Tegueste, fueron los jugadores de Damián Trujillo los se vieron primero con ventaja, al materializar Teo una pena máxima. Antes del descanso, los teguesteros reclamaron con insistencia una falta directa de Fabio, al considerar que el balón cruzó la línea de gol. Tras la reanudación, los de Abraham Sánchez consiguieron llevar la igualada al partido, a través de Ubay. El reparto de puntos hace que los dos equipos vean cada vez más cerca su continuidad, la próxima temporada, en la categoría interinsular.



El Valle Frontera no se rinde y encadenó su tercera victoria consecutiva para mantenerse en la pugna por la permanencia en la Preferente. Los tantos de Airam y Jeremy fueron suficientes para que el conjunto de William Morales sumara tres vitales puntos frente al Charco del Pino, en su propósito de reducir la diferencia en la tabla clasificatoria con el Transportes Mary Esperanza. El tropiezo hace que los pupilos de Iván Rodríguez encajen su tercera derrota seguida y se despidan definitivamente del play off de ascenso.



El Isora consumó su descenso matemático de categoría con el tropiezo de este domingo frente al San Isidro. El estreno del entrenador Emilio Perdomo 'Yiyo' al frente del cuadro herreño, no fue suficiente para que retornaran a la senda de las victorias. Los jugadores de Francis Díaz dejaron encaminado el partido en la primera parte con un doblete de Adán y el tanto de Moha. Sin embargo, el local Oscar dio vida a su equipo, antes el descanso, al materializar un penalti. Tras la reanudación, un bonito gol de Oliver concedió opciones de empate a los de Valverde, pero el Raqui no lo permitió y sentenció a través de Emilio y Raúl.