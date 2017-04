Otros tres puntos de oro

Triunfo logrado: objetivo cumplido. A estas alturas del campeonato el procedimiento para alcanzar lo que se propone un equipo casi no importa. El CD Tenerife necesitaba ganar el Real Oviedo y lo logró. Tampoco se puede obviar que lo hizo tras una actuación que ni mucho menos fue brillante. Pero es que otras veces ha utilizado un fútbol más aseado y estético y su premio ha sido menor o ni siquiera ha obtenido recompensa alguna. Del mismo modo que no procede realizar ejercicios de conciencia por que la victoria de ayer haya llegado como consecuencia de la transformación de un penalti muy dudoso. Dado que al equipo chicharrero le perjudicaron gravemente decisiones arbitrales en partidos anteriores.



Eso sí, la actitud y el trabajo de los hombres de José Luis Martí fueron irreprochables. Los futbolistas de casa se batieron, sin excepción, con honestidad sobre el césped. Y es que fue un duelo duro, con mucha brega en el medio y gran cantidad de acciones a balón parado. Una prueba de la versatilidad de un Tenerife ayer práctico y cada vez comportándose con un mayor oficio en el campo. Y todo ello indica que es un conjunto maduro, preparado para afrontar un tramo final de campeonato apasionante que podría traer consigo un premio gordo.



Por tanto, Gaku Shibasaki se estrenaba como titular en un once sin más novedades que la suya y la de Carlos Ruiz, ocupante de la plaza que había dejado vacante el sancionado Germán. El japonés se aprovechaba de la ausencia, también por acumulación de tarjetas, de Aarón Ñíguez para debutar en la formación inicial. Todas las miradas, que en esta ocasión eran cuantiosas (el estadio registró la mejor entrada de la temporada), estaban puestas en el nipón, interior zurdo en esta ocasión, al menos de partida.



El encuentro comenzó con un ritmo trepidante. El Oviedo salió con hambre y el Tenerife decidido a dominar y desde el primer momento. Aitor Sanz volvía a jugar por detrás del punta y era Alberto el encargado de elaborar. El majorero aceptó los galones y desde el arranque adoptó un rol participativo. Su equipo trataba de buscar peligro, principalmente a través de desplazamientos en largo. Pero la zaga carbayona se mostraba muy segura. El cuadro insular tenía controlado el choque pero no conseguía la profundidad necesaria. Sin embargo, se encontró con una circunstancia a su favor con la que no contaba. El colegiado David Pérez Pallas pitó penalti por un agarrón a Aitor Sanz en el área visitante, ante el asombro de la parroquia local y que dio lugar a las protestas de los asturianos. El propio centrocampista madrileño se encargaría de marcar desde los 11 metros.



El Oviedo sabía que quedaba un mundo por delante y ni se amilanó ni se frustró por la decisión arbitral. Tampoco lo hizo cuando solo le concedieron falta en una acción punible de Jorge al borde del área local, para ellos merecedora de pena máxima. Dani Hernández resolvería con solvencia la ejecución del golpe franco de Susaeta (20').



Los de Fernando Hierro hicieron retroceder a su rival con un juego veloz y dinámico y, además, recuperaban el balón inmediatamente. El Tenerife perdía muy rápido la posesión y se le notaba incómodo. Susaeta, un futbolista de una clase descomunal, no solo hacía jugar a los suyos sino que además era capaz de percutir, como en el minuto 27, en un disparo que hizo emplearse a fondo al guardameta tinerfeñista. Más cerca estuvo Lucas Torró de lograr el empate en un cabezazo que entre Dani y el larguero se encargaron de anular.



A Martí no le debió gustar mucho lo que había visto en el tramo final del primer período, ya que decidió introducir un cambio. Dejó a Omar en el vestuario y dio entrada a Antony Lozano, que solo había asistido a dos entrenamientos esta semana tras cumplir con su compromiso internacional. Pero no cambió de decorado el partido. El Oviedo continuó llevando el peso del juego y el Tenerife jugando casi a merced de su oponente. Esa iniciativa de los asturianos le concedió una doble ocasión tras sendos cabezazos de Toché que pudieron repeler la retaguardia isleña (56').



Martí fue consciente de que su escuadra necesitaba más control en el centro, así que apostó por Rachid, y un poco más tarde por Suso. Con ese refresco que había llegado desde el banquillo, los anfitriones se equilibraron algo más, al tiempo que su rival perdía cada vez más energías. El Tenerife defendió con uñas y dientes en el tramo definitivo del choque y supo frenar el empuje de un Oviedo entregado totalmente a la causa y dolido por considerar que no merecía ir perdiendo, ni por juego ni por el gol que figuraba en el marcador, anotado a través de un penalti inexistente para sus jugadores y cuerpo técnico.