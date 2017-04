Trabajado triunfo del Fígaro

El Fígaro Peluqueros ha empezado con buen pie su último reto de la temporada. El equipo tinerfeño ha conseguido sumar en la tarde de este domingo su primera victoria de los play off por el título de la Superliga Iberdrola al derrotar al Haro Rioja Voley en un disputado encuentro (2-3).



El Fígaro se topó desde el inicio del choque con un concentrado equipo local (5-3). Conscientes de la dificultad de jugar en El Ferial, las blanquiazules decidieron emplearse a fondo (16-16) y, con una brillante Daniele Batista a la cabeza que a la postre sería la máxima anotadora del encuentro, tomar los mandos del juego y llevarse así el primer set por 20-25.



Con la confianza necesaria para afrontar el siguiente periodo, la escuadra canaria consiguió abrir distancias en el marcador en el segundo parcial (13-17). Sin embargo, tras un tiempo muerto local, las jarreras apretaron los dientes hasta poner entre las cuerdas al Fígaro (23-23). La defensa blanquiazul y la magistral actuación de Laura Naranjo en los momentos finales acabó siendo determinante para adjudicarse el set a su favor (23-25).



Lejos de mostrar algún síntoma de resignación, el Haro seguiría insistiendo para poner la igualdad en el electrónico y no finalizar el choque por la vía rápida (13-12). No obstante, aunque el Fígaro pudo remontar (17-20) a base de garra e intensidad, las de Hugo Gotuzzo pisarían firmemente el acelerador para conseguir un disputado parcial, aprovechándose así de los errores de un dubitativo conjunto canario en la red (26-24).



Los problemas no cesarían para el Fígaro en el cuarto set (13-9). La falta de solidez defensiva castigaría a las tinerfeñas ante un potente rival que desplegaría su mejor versión para forzar el tie-break (25-19). Las de David Martín no dudaron en dar un golpe sobre la mesa en el quinto set y despejar cualquier posible duda de su fortaleza en los momentos claves (5-11). A pesar de los intentos de las riojanas, el equipo blanquiazul, a base de un admirable trabajo grupal, pudo salir airoso del tie-break y sumar su primera victoria de la postemporada.



El partido de vuelta entre el Fígaro Peluqueros y el Haro Rioja Voley tendrá lugar este miércoles, a las 20:00 horas, en Taco. Cabe recordar que para contar con el incondicional apoyo de las gradas, la entidad tinerfeña ha realizado una promoción de 2x3 en entradas para así convertir el Pablos Abril en un auténtico fortín.