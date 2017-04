El Granadilla, más cerca de la Copa al imponerse al Betis

El Granadilla Tenerife Egatesa ganó con sufrimiento en la Ciudad Deportiva Luis del Sol porque se topó con un Real Betis que se lo puso ciertamente difícil. Con este triunfo las canarias tienen casi en la mano su clasificación para la Copa.



Control inicial de las jugadoras de Toni Ayala. Muy centradas las visitantes en los primeros minutos de la contienda. No obstante, significar que las locales le metían mucha velocidad a su juego.



A la media hora no se vía un dominador claro de la contienda. La tuvo el Betis para el 1-1 en jugada de Suárez. Le faltaba pausa al cuadro de Ayala, que no acababa de enganchar con las jugadoras de ataque. En tiempo de prolongación el balón se paseó por la línea de gol de la meta de Noelia Gil sin encontrar rematadora. Y llegó el gol del Betis, obra de Bea Parra. Se veía venir.



Cuando menos se esperaba Bea Parra enviaba al larguero, en un nuevo susto para las de Toni Ayala. Pisco, en una falta, provocaba el despeja de Miriam, pero en el rechace María Estella mandó a la red de cabeza: 1-2. Ayano rozó el tanto de la tranquilidad ya en el alargue. En el último minuto de la prolongación Ana, a pase de Paloma, firmó el 1-3.