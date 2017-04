A base de defensa... y tozudez

Como la gota que cae de forma incesante hasta formar un agujero en la roca; o como una mosca cojonera que al final te saca de quicio. Ese fue ayer, frente al Tecnyconta Zaragoza, el Iberostar Tenerife, un conjunto siempre fiel a su filosofía, aquella que tan buen rédito le viene dando este curso, una defensa asfixiante y su capacidad para producir en ataque a desde el 6,75 y tras una minuciosa circulación de balón. Todavía con los efluvios de la resaca por su pase a la Final Four de la Basketball Champions League, y sin ofrecer su mejor versión ofensiva, los aurinegros se aplicaron igual que siempre atrás pese a sus problemas para cerrar su propio rebote. Entrega insuficiente, al menos en los 30 primeros minutos, para poner tierra de por medio contra un rival necesitado y que solo dobló la rodilla bien entrado el último cuarto, cuando los isleños sacaron por fin provecho de su insistencia en el triple, arma a la postre letal en un partido tan espeso y trabado. Hasta en cinco ocasiones acertaron los canaristas detrás del arco para inclinar la balanza a su favor y volver a sonreír en la ACB después de dos derrotas seguidas. Un triunfo de fe y creencia, el decimonoveno del curso, que devuelve a los isleños al liderato, al menos de forma momentánea. El despertar de Doornekamp tras el descanso y la aportación global de Abromaitis se erigieron, más allá de las dos señas de identidad principales, en dos puntos de inflexión clave para un equipo que sigue siendo eso, un equipo.



Aunque los primeros ataques canaristas dejaron sensaciones positivas (Will solo bajo aro y Bogris ganándole un uno por uno a Norel), lo cierto es que los aurinegros comenzaron a pasar por serios problemas en los dos lados de la pista. En el suyo para contener la presencia física de los interiores rojillos (el Zaragoza salió de entrada con Norel y Fotu), que cargaron en numerosas ocasiones el rebote ofensivo (cuatro rechaces en el primer cuarto). Y delante porque los isleños no daban con situaciones de tiro claras frente a un adversario que parecía saber cómo colapsar las circulaciones de los locales, en ocasiones presa de una desesperación que les hizo mandar un par de balones al limbo (cinco pérdidas en 10 minutos). Pese al 0-7 y la producción de sus primeras rotaciones (triples de Juskevicius y Jelovac para un 9-13), los canaristas supieron responder también con la segunda unidad (Abromaitis y Kirksay anotaron desde el 6,75) para al menos evitar que la sangría aumentara (15-16).



El Iberostar tiró de teoría, aquella que le daba mayores argumentos en la rotación gracias a un mayor fondo de armario. Así, con el acierto exterior de White (dos triples), las ganas de Petit debajo de los dos aros, la aportación reboteadora de Abromaitis y la vuelta a cancha, descansados y con mayor claridad de ideas, de Grigonis y San Miguel, el cuadro lagunero pareció sentirse más cómodo según avanzaban los minutos (26-22). Pero un tiempo muerto de televisión cortó la velocidad de crucero canarista y permitió a los de Luis Guil recomponerse. Así, Bellas se echó a su equipo a la espalda y lideró un parcial de 0-7 (26-29) ante un conjunto, el tinerfeño, que por momentos pareció negado desde el 6,75, a lo que unió una pérdida por línea de fondo y la dificultad para cerrar su propio rebote. Aún así, un triple de Abromaitis casi sobre la bocina dejó el partido en tablas camino del vestuario (29-29). Otra vez un rival por debajo de 30 tras 20 minutos de juego, pero otra vez problemas de los aurinegros para ver aro por mucho que hubieran recuperado su cadencia desde el 6,75: 6/18.



Casi inédito hasta el intermedio (un solo tiro), Doornekamp asumió responsabilidades nada más arrancar el tercer cuarto. Un triple, un rebote ofensivo, sacarle la tercera falta a Benzing, otros dos puntos y una nueva canasta más tras ofensivo de Bogris, fue la ingente aportación del canadiense en apenas tres minutos para volver a situar a los suyos en una zona de cierta tranquilidad (36-31). Daba la impresión de que ahora sí los laguneros habían cogido carrerilla, buscando continuamente un extra pass con el que castigar a su rival a base de situaciones liberadas. Pero a los de Vidorreta no les acompañó la puntería, aquella que si tuvieron Norel y Gecevicius (36-36), y más tarde (tras las sufridas canastas de Abromaitis y Vázquez) Jelovac (40-40). Como en el segundo acto, el tiempo muerto de televisión había sido como una campana que sacó al Zaragoza de entre las cuerdas (40-42) y descolocó a los isleños, que solventaron el momento complicado gracias a la experiencia de un Rodrigo San Miguel que desquició a Sergi García.



Pese a no gozar de la mayor de las efectividades, el Iberostar redobló su apuesta desde el 6,75. Y aunque Abromaitis no estuviera del todo fino en un par de tiros liberados y Benzing agarrara a los suyos al choque (47-46), los laguneros no variaron su rumbo para insistir desde el perímetro. Una tozudez que bien le daba rédito a la primera, o bien tenía recompensa gracias a la misma obstinación que mostraron los canaristas para ir al rebote ofensivo y disponer de segundas opciones. Así, entre Doornekamp, White y Abromaitis dejaron herido de muerte a un Zaragoza que ya no tuvo argumentos para responder, y menos aún cuando Vázquez volvió a hacer valer su presencia interior y cerrara el choque con cuatro libres consecutivos. Un triunfo más, seguramente de los menos vistosos, pero a fin de cuentas otro resultado positivo que engrandece todavía más la soberbia temporada de este Iberostar Tenerife.