Que la emoción no distraiga

La fiesta y la euforia deben quedar aparcadas. Tras la celebración por todo lo alto del pase a la Final Four de la Basketball Champions League y la confirmación, apenas día y medio después, de que Tenerife será la sede de este evento, el Iberostar regresa este mediodía a su otra realidad, la Liga Endesa. Mundo paralelo en el que se ha desenvuelto a las mil maravillas a lo largo de este curso y que hoy pasa un nuevo examen para demostrar que este equipo, el de Txus Vidorreta, no tiene techo ni llega con el depósito vacío a este tramo final del curso. El de esta jornada, frente al Tecnyconta Zaragoza, es otro reto cargado de exigencias, tal vez más de las que podría parecer a simple vista al no tener delante un rival de enjundia.



Por un lado, los aurinegros deben abstraerse de la nube a la que se subieron el miércoles, y es que pese a moverse en un escenario muy similar al de anteriores semanas (solo dos días para preparar el choque de manera exclusiva), la euforia por verse capaz de luchar por el título en la BCL podría distorsionar la concentración de la plantilla canarista. A ello se une la necesidad de un adversario, el Zaragoza, que llega a la Isla necesitado de un triunfo con el que restañar las magulladuras que le dejó el revolcón que recibió hace solo siete días de manos del Gran Canaria, que pasó como un ciclón por el Príncipe Felipe de la capital maña (57-102). Caer hoy en el Santiago Martín dejaría a los de Luis Guil en el filo del precipicio.



Además, y dentro de su ambición sin límites, y sin la necesidad de reservarse lo más mínimo toda vez que el calendario no llega cargado en exceso hasta final de mes, el Iberostar debe ganar hoy para no verse descolgado de la zona de privilegio de la Liga Endesa, aquella en la que ha dado argumentos de sobra para habitar. Con el play off más que asegurado, las derrotas frente al Valencia y al Murcia hacen que los laguneros saquen adelante, sí o sí, partidos como el de hoy con el fin de mantener abiertas de par en par las opciones de afrontar al menos la primera eliminatoria por el título con factor cancha a favor.



El duelo de La Hamburguesa llega también con otro matiz, el del antecedente más cercano entre ambos conjuntos. Y es que pese a no tratarse de un resbalón contra un rival directo ni haber tenido consecuencias directas en las semanas posteriores (más bien todo lo contrario) la derrota en Zaragoza quizá haya sido de las más feas entre las pocas que ha firmado este curso el Iberostar. El 21-4 encajado en el tercer cuarto (y clave para el 71-59 final) escoció sobremanera en el vestuario canarista, que a buen seguro tratará de resarcirse hoy en busca de su decimonovena victoria. Tomarse la pequeña venganza traería consigo además el recuperar, al menos de forma momentánea, el liderato de la competición, al margen de poder atar ya el play off.



La defensa debe erigirse de nuevo como estandarte principal hacia el triunfo aurinegro. Sin embargo, los laguneros parecen más obligados si cabe a recuperar la frescura desde el perímetro que parecen haber perdido en sus últimos choques, no tanto por efectividad (son el mejor conjunto de la competición) sino por cadencia. Y es que los de Vidorreta apenas promedian 17 lanzamientos (15/34) en sus dos duelos más recientes. Volver a los números habituales (casi 30 por partido) y tener un acierto aceptable (ante un rival que recibe 84,6 tantos de media) acortaría el camino de los isleños hacia otro final feliz.