Dos aspirantes con historia

Si el fútbol fuese solo cuestión de aficiones, Tenerife y Real Oviedo serían de Primera de forma permanente. Han sido extraordinarios los ejemplos de fidelidad que han ofrecido sus respectivas parroquias, sufridoras en el infierno de la Segunda B y nostálgicas en el recuerdo de los años felices de la UEFA. El fútbol ha cambiado mucho desde que ambos equipos blanquiazules eran protagonistas a escala continental pero en ambas orillas no se ha perdido la esencia. Ni el orgullo de pertenencia ni el embrujo de sus estadios, tampoco la sensación de que en cualquier momento puede producirse el regreso de los dos a la elite.



A Tenerife y Oviedo les unen tantísimas coincidencias como también el optimismo donde ahora residen. Tras un sinfín de infortunios, han alcanzado una situación óptima para enfrentarse a un objetivo que también comparten: el ascenso. Lo buscan desde distintos estilos y trayectorias. Los de Martí, mediante un fútbol aseado y que hace de la posesión del esférico una constante. Los de Fernando Hierro, que hoy vuelve a la isla donde sdejó dos ligas con el Madrid, con su fiereza como locales como principal argumento.



Tras abrochar como locales la mayoría de los puntos en litigio, el nuevo reto para los oviedistas es reproducir fuera de casa las mismas sensaciones que en el Principado. Esto es, tumbar al Tenerife como hicieron en la primera vuelta (2-0, así que el average particular lo tienen casi encarrilado) y de la misma manera que deshilacharon al Girona, su última víctima en el camino a la promoción.



Los locales también han hecho de su estadio un fortín y, aunque su última comparencia ante su afición acabó con derrota, los números avalan su alto nivel de fiabilidad en este tipo de partidos. Más todavía después de salir indemnes de sus últimos compromisos ante rivales directos (Getafe y Cádiz), ante los que mostraron una autoridad incontestable.



La baja de Germán será cubierta por Carlos Ruiz y lo más probable es que Martí repita la fórmula del Carranza, con Aitor como escudero de Amath en una posición donde ofrece garantías. Será una cita especial para él, pues antes de convertirse en un hombre imprescindible para el Tenerife fue capitán general en Oviedo. Gaku Shibasaki entró en la convocatoria pero no está para 90 minutos y tal vez Suso sea la otra gran novedad. Que el capitán esté a la altura de las circunstancias es uno de los deseos de Martí ante una cita capital, donde hasta el más ínfimo detalle adquiere tintes decisivos. Con dos históricos frente a frente, el Heliodoro responderá. Que la afición responderá es lo único seguro. Todo lo demás, es incógnita.