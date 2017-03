Con la fórmula de Cádiz

Parco en palabras, José Luis Martí despachó ayer en tan solo siete minutos su comparecencia semanal ante la prensa, que pretendía arrancarle cuáles son sus planes e intenciones para el partido superlativo de mañana (Tenerife-Oviedo, 17:00 horas). El balear no fue tan nítido en su mensaje como en otras ocasiones, pero sí fue tiempo suficiente para confirmar que su fórmula para ganar a otro rival directo pasa por parámetros casi idénticos a los que eligió para Cádiz.



"Lo mismo de siempre: tranquilidad, serenidad y cabeza fría", adujo Martí antes de entrar en más detalles. Según dijo, "es probable pero no definitivo" que Aitor Sanz actúe en la misma demarcación que tuvo en el Carranza. Así pues, Lozano partiría presumiblemente desde el banquillo, Omar Perdomo se mantendría en el once y tal vez Suso entrase por la baja de Aarón, a quien Competición y Apelación se negaron a levantar su sanción.



"Es un partido importantísimo. Son tres puntos, pero evidentemente ante un rival directo. Los encuentros tienen cada vez más importancia, pues además en esta ocasión sumarías y no sumaría el adversario", sugirió Martí, quien se deshizo en elogios hacia el Real Oviedo, que viene de tumbar al Girona.



"Tienen gente que es capaz de generar peligro en cada situación, no van a renunciar al balón en ningún momento y vienen con las ideas claras. Además, con un estado de confianza que es el óptimo. Todos los partidos son diferentes y hay que competir, a ver quién puede llevarse los tres puntos", enunció el técnico, quien espera el Heliodoro de las grandes ocasiones.



"El trabajo de los chicos, su nivel de profesionalidad y la calidad humana que están demostrando en cada partido y en cada entrenamiento hace que se produzca el buen ambiente que ahora hay", respondió Martí, a quien le gustaría el triunfo y también la conquista del average particular. "Por pedir que no quede, pero vamos a centrar en lo verdaderamente importante, que es tratar de conseguir la victoria", repicó.



"No vamos a hacer hipótesis. Vamos a intentar ganar el partido, que es lo que nos corresponde. Lo demás son conjeturas que no nos llevan a ningún sitio", apuntó acerca de las distintas cábalas que empezarán a hacerse conforme se acerque el final de la competición. Sabe que es el Tenerife uno de los principales candidatos al ascenso y se centra en ganar cada partido sin dar demasiadas pistas -ayer, casi ninguna- al rival ni a la prensa. Eso sí, confirmó que por Germán (sancionado) jugará Carlos Ruiz.