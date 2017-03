La FIBA apuesta por Tenerife

Tenerife vivirá la gran fiesta del basket FIBA. La Federación Internacional de Baloncesto anunció ayer que la Isla será la sede de la Final Four de la Basketball Champions League. El Iberostar Tenerife como anfitrión tendrá como posibles contrincantes al AS Mónaco, actual líder de la Liga Francesa; el Reyer Venezia, segundo clasificado en la Liga Italiana; y el Banvit Basketbal, campeón de la Copa de Turquía.



Sorteo y partidos. El sorteo de los emparejamientos se celebrará este jueves, 6 de abril, en las instalaciones del Iberostar Grand Hotel Mencey . Los partidos de semifinales se celebrarán en el Pabellón Santiago Martín el 28 de abril, mientras que el encuentro por el tercer y cuarto puesto y la gran final de la BCL se jugarán en el recinto lagunero el 30 de abril.



Máxima confianza. Patrick Comninos, máximo responsable de la competición, señaló en la web www.basketballcl.com que "estamos muy emocionados de tener a Tenerife como anfitrión de la primera final de la Liga de Campeones de baloncesto. Hemos sido testigos del ferviente entusiasmo del club por organizar este acontecimiento histórico y el apasionado apoyo de la comunidad local. Estamos encantados de tener la oportunidad de conceder este Final Four a un ambiente tan impresionante, donde la participación de cuatro clubes que actualmente ocupan los primeros puestos en cuatro de las ligas más competitivas garantiza un fin de semana único para los aficionados al baloncesto de toda Europa".



Un orgullo. Félix Hernández, presidente del Iberostar Tenerife, manifestó que "acaba una semana llena de buenas noticias para el baloncesto de la Isla". "Es un orgullo que la primera Liga de Campeones de la FIBA vaya a disputarse aquí", comentó. "Nosotros éramos muy optimistas porque cumplíamos con todos los requisitos; no había ningún punto negativo en nuestra candidatura, pero teníamos un gran rival en Mónaco. También la ciudad de Venecia tenía puntos a su favor", señaló el máximo mandatario del club tinerfeño.



Potencial organizativo. Hernández se mostró convencido de que la FIBA ha valorado "el potencial organizativo y que el Santiago Martín era la posible sede con mayor capacidad de público". También dijo estar seguro de que habrá un lleno durante las dos jornadas de competición (28 y 30 de abril) y agradeció el apoyo del Cabildo. "Al final, esto es un proyecto de Isla. Tenemos el respaldo de nuestra masa social y de las instituciones. Ahora, vamos a proyectar la imagen de Tenerife a Europa y al mundo. Estos eventos son necesarios para territorios cuyo principal motor es el turismo", enunció.



Aforo. El dirigente aurinegro avanzó que el 15% del aforo queda reservado para cada uno de los cuatro semifinalistas. En todo caso, el Iberostar Tenerife dará prioridad a sus abonados para las entradas que le correspondan. "Se va a generar mucho movimiento económico alrededor de este acontecimiento; lo importante ahora es que salga todo bien", dijo. Antes, comentó que para los jugadores es una ventaja jugar en casa, "pero también habrá una presión añadida, la del anfitrión", concluyó Félix Hernández.



Beirán, contento. Javier Beirán, jugador del Iberostar Tenerife, asegura que la organización de la Final Four a cargo del conjunto canario permitirá que "toda Europa vea un pabellón lleno". Así lo expresó en declaraciones a Radio Club Tenerife. "Ser sede de la Champions supone que vean el ambiente que hay aquí, pero en toda Europa. El tiempo que tenemos, las instalaciones... y que Tenerife es uno de los finalistas. Desde fuera es difícil si es decir que es el gran hito histórico. Igual resultaron más importantes los ascensos, porque si no, no estaríamos aquí. Pero el nombre del club y de la Isla aparece por todos lados y es importante para crecer, para seguir dando pasos adelante", apunta el madrileño.



Adelanto del partido ante Unicaja. El partido correspondiente a la Jornada 31 de la Liga Endesa entre el Unicaja y el Iberostar Tenerife se jugará el miércoles 19 de abril a las 19:45 por la participación de los aurinegros en la Final Four . Esto permitirá a los hombres de Txus Vidorreta llegar más descansados a la cita continental.