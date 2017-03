Otro sueño hecho realidad

Otra barrera derribada, otro momento para el recuerdo. Como en una repetición cíclica a la que se ha acostumbrado a lo largo de esta temporada, el Iberostar Tenerife apuntó ayer un nuevo hito a su emergente trayectoria. Lo hizo con una sufrida y a la vez merecida victoria contra el Asvel Villeurbanne, en un duelo marcado por una mayor cantidad de errores que de aciertos, un tanteador bajo (13-10 en el primer cuarto y 30-24 al descanso) y una definición que se alargó mucho más de lo esperado toda vez que cuando los laguneros amagaron con romper el choque (41-28, 27') no tuvieron la capacidad para noquear a su oponente. Ahí, los isleños fueron presa del pánico en ataque (22 pérdidas) y permitieron que los galos se crecieran hasta el punto de ver peligrar seriamente su triunfo. Pero la frialdad de Marius Grigonis con dos triples, la presencia interior de Fran Vázquez y, sobre todo, el trabajo defensivo como premisa fundamental permitió a los canaristas a meterse en la ansiada Final Four.



Sabedores de lo que estaba en juego, ambos conjuntos salieron tremendamente atenazados. Un acogotamiento que reflejó el Iberostar en numerosos errores ofensivos, repartidos entre malos y precipitados tiros, asistencias al limbo e infracciones de pasos. Así, los de Vidorreta solo fueron capaces de aprovechar una de sus ocho primeras acciones ofensivas. Pero el Asvel no se quedaba atrás y también tiró por la borda no pocas posesiones, con el agravante de que en menos de tres minutos y medio Darryl Watkins, su faro interior, se tenía que ir al banco penado por su segunda personal. Ante este escenario de despropósitos Bogris inauguró el marcador tras dos minutos de juego, y aunque los galos amagaron con hacer daño en el rebote ofensivo, y Hodge acertó dos veces desde el 6,75 tras superar (beneficiándose de los bloqueos y de la ausencia de ayudas) la defensa de San Miguel (6-6, 6'), el cuadro lagunero pareció estabilizarse con la entrada en cancha de Abromaitis y Vázquez (11-8).



Pero ni el superar esos minutos iniciales de tensión, ni la sensación de haber cogido velocidad de crucero le bastaron al Iberostar para desmelenarse con lo que el partido siguió sumido en un continuo carrusel de errores e infortunios (Vázquez se botó el balón en el pie en un uno contra uno ante Hodge) y un correcalles más propio de patio de colegio, como lo había calificado en la previa el propio Hodge. Aún así, los isleños lograron llegar al término del primer cuarto con tres puntos de renta (13-10).



Con la presencia continua de los nervios dentro de lo previsto, también la teoría apuntaba a que el Iberostar debía imponer su rotación más larga y ahí, con Bassas y Abromaitis asistiendo, y Vázquez remachando por encima del aro, los laguneros dieron un pequeño arreón que rubricaron Bogris y Richotti, este último con una penetración marca de la casa. Los locales empezaban a ver la luz con un exiguo y casi ridículo 21-12 (15') que tal y como se estaba desarrollando el duelo tenía la pinta de ser un inmenso botín, y más cuando Watkins, en un visto y no visto, cometía su tercera falta.



A J.D. Jackson no le quedó más remedio que agotar sus dos tiempos muertos, parones que le cambiaron la cara a los suyos, mucho más fluidos en una circulación que les permitió encontrar huecos cerca de canasta y también dar con tiros exteriores liberados. Así, y concediendo de nuevo varias segundas opciones (cinco al descanso) el Iberostar encajó un 0-10 que hizo saltar por los aires todo el trabajo previo (21-22, 18'). Momento delicado para los laguneros ante un rival con un mayor acierto y aún más aplicado en las ayudas defensivas, pero a la vez más lastrado por la lesión de tobillo de Lang. Corrigiendo desajustes en su lado de la pista, el cuadro isleño tiró de garra y valentía para ser vertical y paliar su escasa presencia desde el 6,75 (1/5 al descanso). Primero Grigonis, luego San Miguel con un 2+1 y finalmente Richotti in extremis alumbraron a los aurinegros para irse seis arriba al descanso (30-24). Veinte minutos por delante para que la Final Four dejara de ser un sueño.



No aumentó en exceso el acierto el cuadro canarista en el arranque del tercer acto, si bien su precipitación quedó en un segundo plano gracias a sus sobresalientes prestaciones defensivas que ahogaron a los lioneses, cada vez más colapsados y obligados a tiros exteriores sin la precisión necesaria. Gota a gota el Iberostar iba poniendo tierra de por medio desde su labor defensiva. Un 2+1 de San Miguel en una nueva penetración y un triple de White dispararon a los locales con un 41-28 (27'). Situación que podía resultar clave para la suerte final del choque, pero como en el segundo periodo los de Vidorreta no supieron rematar a su rival. El Asvel afinó el punto de mira (triples de Lang y Hodge) y trasladó a su oponente el atasco ofensivo. Sufriendo un gran número de ayudas y con Vázquez atado en corto al cuadro lagunero se le hizo totalmente de noche mientras los franceses se le iban subiendo a las barbas (41-38, 30').



El colapso local se extedió hasta un 0-12 e incluso los de J.D. Jackson tuvieron bola para adelantarse en el electrónico (41-40). Los nervios del arranque regresaron para apoderarse, con mayor virulencia si cabe, de los aurinegros, que estuvieron casi seis minutos sin anotar un solo punto. Y ahí, en una situación de máxima tensión, apareció Grigonis, seguramente el más frío de todo este Iberostar. El lituano acumulaba hasta ese momento una ingente cantidad de errores y hasta parecía tener mantequilla en las manos, pero en el momento de la verdad tuvo el temple para clavar dos triples (el primero sobre la bocina de 24) decisivos para darle aire a los suyos (47-42) y recuperar una pequeña renta que a la postre resultaría definitiva aunque todavía restaran casi siete minutos. Seis puntos como empujón definitivo para que el Iberostar saliera del atolladero en el que se había metido.



Pese a no terminar de dar con el equilibrio necesario, un triple de Kirksay significaron la puntilla para los galos (52-44), que pese a tratar de agotar sus últimas opciones se toparon en los dos lados de la pista con un inconmensurable Fran Vázquez en los dos lados de la pista. Fue el colofón a una noche festiva, que por momentos viró hacia lo trágico, pero que acabó dando a los aurinegros una merecida recompensa a una trayectoria casi intachable en esta Champions. Si el de ayer fue un sueño hecho realidad, ¿por qué no soñar ahora con el título?