Competición mantiene la tarjeta a Aarón y no jugará el domingo

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol publicó ayer la desestimación de las alegaciones presentadas por el CD Tenerife contra la tarjeta amarilla mostrada a Aarón Ñíguez en el Ramón de Carranza el pasado domingo presuntamente por dejarse caer en el área rival. Según recoge el fallo, la entidad chicharrera había manifestado "que de la prueba videográfica que se acompaña resulta que el jugador amonestado es pisado claramente por el futbolista del equipo contrario, que le intercepta en su avance y le derriba, sin que exista por tanto simulación alguna".



A lo que Competición ha respondido en sentido negativo argumentando que la prueba aportada por el Tenerife "no permite apreciar un error material manifiesto, pues lo que se pretende en realidad, ante la caída del jugador amonestado, es sustituir el criterio técnico del colegiado en la apreciación de este lance del juego por el criterio del club alegante, sin duda muy respetable, pero que no puede sustituir a aquel".



Aunque el Tenerife recurrirá a Apelación, Martí deberá hacerse a la idea de que no contará con Aarón para el choque ante el Real Oviedo. Por tanto, el técnico blanquiazul deberá buscar una alternativa para su interior izquierdo, al igual que para el centro de la defensa, en la que también faltará por sanción Germán. Además, Samuel Camille y Edu Oriol no se entrenaron ayer por padecer un traumatismo en el hombro y una faringoamigdalitis aguda, respectivamente. Con estas bajas y dudas, podrían hasta faltar tres tinerfeñistas de los que actuaron como titulares ante el Cádiz.