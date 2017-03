Todo o nada para hacer historia

Salto hacia la gloria, pero sin red. El Iberostar Tenerife tiene la ocasión esta tarde de seguir escribiendo con letras de oro una temporada que por ahora está siendo sobresaliente y que puede acabar siendo histórica. Para subir este escalón que le dejaría a las puertas del Olimpo el cuadro lagunero debe derrotar hoy al Asvel Lyon Villeurbanne en la vuelta de los cuartos de final de la Basketball Champions League. Un partido a todo o nada en el que a los de Txus Vidorreta les sirve con ganar de un solo punto (tras haber empatado a 62 en el choque de ida) para meterse en la Final Four y fortalecer su aspiración de luchar por este título continental de nuevo cuño. Cuarenta minutos sin margen de error después de una destacada trayectoria a lo largo de estos últimos meses y un duelo, el de hace ocho días, en el que los tinerfeños supieron sobrevivir al juego físico que buscaron los lioneses, probablemente de los pocos caminos -y con seguridad el más corto- para poner en aprietos a los aurinegros este curso.



Con el antecedente más cercano de lo sucedido en octavos ante el PAOK griego, cuando los laguneros le dieron la vuelta de forma incontestable a los tres puntos de desventaja con los que llegaban del duelo de Salónica, todo apunta a que hoy el cuadro isleño tiene todas las papeletas para salir airoso de esta eliminatoria. Sin embargo, en el vestuario canarista se ha tratado de ahuyentar cualquier síntoma de relajación que lleve a menospreciar a un rival, el galo, muy irregular a lo largo de toda la temporada, y que baja muchos enteros cuando juega a domicilio, pero que parece capaz de sobreponerse a todos sus últimos infortunios que van a impedir a su técnico JD Jackson de disponer de su plantilla al completo. La calidad individual de Hodge, la versatilidad de Dragovic (tres triples, ocho rebotes, cuatro tapones y tres asistencias en la ida) y la presencia interior de Watkins son solo tres de los argumentos que los galos pondrán en el Santiago Martín.



Con un camino casi impoluto a tenor de sus capacidades, el Iberostar Tenerife afronta esta tarde su segundo duelo del curso sin capacidad de enmienda. En la Copa, pese a no hincar la rodilla casi hasta el último suspiro, los aurinegros cayeron derrotados frente al anfitrión Baskonia. Ahora a esta situación de no optar a la revancha se añade un condimento poco habitual en el día a día canarista, el no ganar. Y es que los isleños llegan a este encuentro trascendental tras encadenar tres partidos sin conocer la victoria. La derrota in extremis contra el Valencia puede entrar dentro de lo previsible, el empate en la ida frente al Asvel se podría catalogar como un buen resultado, aunque el tropiezo del domingo en Murcia sí abre un resquicio a la duda sobre si este equipo puede estar entrando en un bache. Las pocas rendijas anteriores, cuando las hubo, fueron cerradas de un portazo por los laguneros. Hoy les vale con cerrar ese resquicio sin demasiada virulencia. Suficiente para que este equipo siga haciendo (un poco más de) historia.