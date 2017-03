Insultos racistas en Los Príncipes

Nuevo episodio lamentable en el fútbol tinerfeño. Pese a las campañas en contra de la xenofobia y de las cada vez más duras sanciones para penalizar de este tipo de incidentes, el estadio de Los Príncipes fue escenario de un acto racista. Fue en el transcurso del partido de la vigesimocuarta jornada de la Liga de Primera Regional que enfrentó al Realejos y al Atlético Victoria.



En el transcurso del encuentro, que terminaría ganando (2-1) el conjunto local, el jugador del Atlético Victoria Javier Bwomeka Nchaso recibió todo tipo de insultos, muchos de ellos alusivos al color de su piel. Así, según recoge el acta, se dirigieron a él en términos ofensivos tale como "negro de mierda", "paquetón" o "cayuco", antes los cuales, durante un saque de banda, el defensor visitante se encaró con la grada. Por este motivo, en el minuto 81 del choque, el colegiado de la contienda, Javier Prado Saavedra, le mostró la cartulina amarilla, que le suponía la segunda, por lo que Bwomeka fue expulsado.



El árbitro, quien hizo constar en el acta los insultos proferidos por los seguidores del Realejos hacia el futbolista del Atlético Victoria, se limitó a cumplir con el reglamento y amonestó a este. Sin embargo, el club de Acentejo considera reprobable e injusto que su jugador haya tenido que soportar esos graves improperios contra su persona y que encima haya sido expulsado por encararse a los que lo ultrajaban. Y así lo ha hecho constar el Atlético Victoria en un comunicado que ha publicado a través de su perfil de Facebook.



Javier Bwomeka habló ayer de su desagradable experiencia en Radio Marca Tenerife, en lo que consideraba "una gran oportunidad para denunciar algo que no es sorprendente porque sucede en muchos campos". Además, explicó que "los insultos iban más allá de lo racial". "Se metían con mi condición social, económica y cultural", añadía el defensa isleño. Consciente de que ya no puede cambiar los acontecimientos, confesó que le gustaría, "como mínimo" que le retiraran la sanción, ya que al ver la segunda amarilla en ese partido, deberá cumplir un partido de sanción y, por lo tanto no podrá jugar este viernes en el duelo que medirá a su equipo con el Arguijón. El futbolista del Atlético Victoria declaró que "habría que tomar medidas ante esto". "Yo llevo mucho tiempo jugando y me he ido acostumbrando a cierto nivel de insulto. Pero esta vez se ha superado", sentenció.