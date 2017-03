El canarismo tiene plena confianza

La historia viviente del canarismo ve al Iberostar Tenerife en la Final Four de la Basketball Champions League. Eso se desprende de las palabras de varios de los integrantes más relevantes -directivos, técnicos y jugadores- durante la existencia de la entidad lagunera. Ya sea in situ en el Santiago Martín o desde la distancia ellos también serán el jugador número seis para que el cuadro de Txus Vidorreta doblegue al Asvel en lo que sería un triunfo histórico. Para algunos el de más relumbrón jamás conseguido; para la mayoría, eso sí, solo "un granito más" de todos esos que ha ido colocando el Canarias en su camino para ser cada día más grande.



De nuevo, y como señas de identidad que se han ido grabando a fuego este curso, la defensa, el acierto exterior y la aportación global se antojan claves para gran parte de los cuestionados. "Defensivamente estaremos a un gran nivel pero también necesitaremos acierto en los tiros con esas posesiones tan largas", expresa el extécnico José Carlos Hernández Rizo, que habla también de que "cualquier detalle será importante" por lo que los aurinegros "no deben regalar nada para ver, si con un poco de suerte, no se llega a un final de partido muy apretado". Por su parte, Roberto Marrero, el antecesor de Félix Hernández en la presidencia del club, confía "ciegamente en que se va a ganar". "Para mí la clave será el equipo, y no me refiero a la calidad de la plantilla que además no depende de nadie en concreto, sino al grupo humano", señala el antiguo dirigente aurinegro.



También de la vieja escuela, Fernando Esquivel, protagonista en la cancha del primer ascenso a la élite, espera "un partido duro" pero confía en la capacidad del "Canarias para competir contra cualquiera". "Tras el empate las posibilidades son muchas y de nuevo la defensa debe ser la virtud de una plantilla que trabaja como un equipo", expresa el exjugador del cuadro lagunero. "Veo algunos jugadores capacitados para romper el partido, caso de Doornekamp y Grigonis". Integrante de la plantilla del Canarias algunos años después es Pedro Ramos, también seguro de que los de Vidorreta tienen consigo "todas las opciones de ganar". Las claves, para el de Taganana, "una defensa muy buena tanto en el interior como a sus hombres exteriores, asegurar el rebote y contar con un buen porcentaje en los triples".



Otro de los que vivió una de las épocas doradas del Canarias en la ACB fue Juan Méndez, ahora de nuevo en el departamento de Imagen del club lagunero. "El haber empatado allí hace que a priori pueda parecer un partido fácil, pero la presión te puede jugar malas pasadas. Eso sí, con ayuda la de un público que ha estado inconmensurable en los últimos encuentros, se incrementarán las opciones de ganar", apunta el palmero, que ve prioritario un buen arranque. "Será fundamental nuestra manera de entrar en el partido y el acierto ofensivo, porque si mantenemos nuestro nivel defensivo y tenemos un ataque con porcentajes normales todo será mucho más fácil. Espero que vivamos una fiesta", añade Juan.



Para Salva Díez, por su parte, y tras el empate de la ida, "hay claras opciones de ganar", pero a la vez cree que "será importante tener la cabeza fría", sin olvidar que "el factor cancha resultará determinante con una afición que no falla". En un análisis más técnico, el que fuera base de uno de los mejores Canarias considera que "en estos duelos los nervios y la presión a veces hacen que la mano tiemble por lo que la defensa y el control del rebote serán determinantes. No hay que venirse abajo aunque el marcador sea desfavorable, sino ser fuertes los 40 minutos".



Ya de una época más reciente también un hueco en la historia del Canarias tanto Airam Marrero, capitán en EBA, como el base Iker Urreizti, clave en la consolidación en LEB. "Si el equipo ha llegado hasta ahí es porque se lo ha merecido, por lo que tiene posibilidades de pasar. Las claves serán una vez más la defensa, el rebote, seguir con el buen juego en ataque y estar un poco acertados en el tiro exterior. Eso les debe valer", comenta el que fuera pívot isleño. Igual de confiando en el triunfo sobre el Asvel se muestra Iker, "no sólo por el apoyo incondicional de toda la parroquia sino porque seguro tiene al rival muy trabajado táctica y físicamente. Ese fabuloso trabajo y al ambiente que se va a vivir en el Santiago Martín son sinónimos de una noche espectacular". "Moverse en el guión establecido, mantener la concentración y no caer en las trampas que pueda plantear el rival" también es clave para el vasco. Si se cumple lo que vaticina la mayoría, este Iberostar seguirá haciendo historia.