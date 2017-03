"Con Gaku no habría sido bueno forzar las cosas", aduce el club

Varios medios de comunicación alimentaron la polémica durante la semana pasada respecto a la no comparecencia de Gaku Shibasaki en la sala de prensa del Heliodoro tras su debut con la elástica blanquiazul frente al Reus. Hasta ayer no se había escuchado la versión del club, que expuso Víctor Pérez Borrego.



"Estamos muy contentos con él porque ha sido una evolución progresiva y hoy ya es un jugador más de la plantilla del Tenerife. Yo creo que las cosas tienen un ritmo, que es el natural, y no es bueno forzar las cosas nunca", respondió el alto cargo blanquiazul en cu anto a la decisión adoptada en el íultimo choque en casa. "Ahora ya es uno más en el equipo, y además en todos los sentidos", dijo. El nipón podría ser titular contra el Real Oviedo.