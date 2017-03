Un triunfo que enamora

Pocas victorias como la de ayer en el tránsito del Tenerife hacia sus propios sueños. Ilusionante, revitalizante, rotunda. El equipo salió de Cádiz a hombros, como lo hace un torero tras una faena redonda. Le rindió pleitesía hasta el rival, que aceptó la superioridad innegable de los blanquiazules; y la afición del Carranza, entendida, que supo admitir que los de Martí doblegaron a los de Cervera. Por fútbol, sí, pero también por ambición.



Fue un triunfo de cuatro puntos -la victoria más el average- pero también el interruptor de una secuencia de tres jornadas sin victorias y el estallido de un júbilo sin límites en la feligresía insular. La que viajó, que se hizo notar; y la que se quedó en casa, que debió de saltar de alegría desde que marcó Amath y los puntos viajaron de Cádiz a Tenerife.



El asalto del Carranza lo ejecutaron los 14 que jugaron pero también Martí, que estudió al rival hasta los intestinos. Jugó al despiste en sus declaraciones -anunció que no cambiaría el sistema- pero mantuvo tan firmes sus propósitos como el manual de estilo. Tras la derrota contra el Reus eligió a Alberto para la batalla de ayer y a Aitor como reemplazo del Choco.



Al entrenador, la apuesta no pudo salirle mejor. El representativo gobernó la contienda y la maduró tantísimo que al final la victoria cayó por su propio peso. Bien es verdad que pudo escaparse porque las oportunidades isleñas fueron clamorosas y casi ninguna entró. Pero fue excepción la que convirtió Amath, primoroso finalizador tras un pase de dibujos animados de Aitor Sanz, ayer pluscuamperfecto.



El choque fue electrizante. Sabían ambos entrenadores que se decidiría el partido en detalles milimétricos, diferencia tan escasa como la que separa a ambos equipos en la clasificación: ahora, solo un punto. Así, era seguro que el envite sería igualadísimo, posiblemente de los más reñidos hasta la fecha. Y de esta guisa lo decidió el Tenerife cuando caminaban los equipos al empate. Eso sí, desde prismas diferentes. El Cádiz, casi dando por bueno un punto que se le desvencijaba poco a poco; y el representativo desde la ambición, una constante en su planteamiento de principio a fin.



En una contienda táctica, donde había que estar ojo avizor segundo a segundo, ganaron los isleños por su insistencia. No es que hubiese un alud de oportunidades pero sí fueron claras las de Amath y Omar en la primera mitad, cuando respondieron Cifuentes y un defensa bajo palos para evitar el gol; otra más del senegalés en la segunda, cuando replicó pletórico el arquero local; y por último la de Germán, que en un cabezazo antológico se separó del gol solo por milímetros.



Martí lo intentó todo desde el banquillo. Cambió el guion y mejoró al equipo con sus cambios, entendió que podía ser un partido para Jouini y Suso ante los reajustes que escogió su homólogo en el Cádiz (Malón de lateral y Carpio de mediocentro) y persistió hasta la extenuación en la búsqueda del gol. Que llegó, para hacer justicia.



Amath, una bendición de delantero, pone al Tenerife en órbita y le acerca a la zona noble. Tan seguro parece que el representativo jugará la promoción como que peleará hasta el último suspiro por sus opciones de ser segundo. Este equipo que se deja el alma hasta el final, esta tropa que triunfa hasta en las catedrales grandes como el Carranza, este grupo -con mayúsculas-que pelea por los puntos tanto que enamora. Y así dejó a la Isla, encandilada con el triunfo extraordinario de ayer, contando las horas para que sea domingo otra vez, porque da gusto ver jugar a este Tenerife.