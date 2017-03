Con la cabeza en el miércoles

Sin los cinco sentidos. Así se mostró ayer el Iberostar Tenerife en su visita a Murcia, donde encadenó su segunda derrota (que le hace perder el liderato) en un partido un tanto discreto de los de Txus Vidorreta, especialmente tras el descanso. Pese a unos 20 primeros minutos cargados de irregularidad, los isleños fueron capaces de irse con una mínima ventaja al descanso (36-37). Pero el intermedio no sentó nada bien a los laguneros, que nada más volver a la pista recibieron un parcial de 11-0 que les obligó a un esfuerzo extra. Nivelado de nuevo el choque (50-50), a los canaristas les volvió a faltar continuidad (jugadores como Grigonis, Vázquez y Abromaitis estuvieron desaparecidos), con una preocupante espesura en ataque (sin apenas situaciones de pick and roll ni circulación fluida para buscar tiros liberados), ni la aplicación necesaria para frenar la producción de su adversario, que castigó desde el 6,75 (12/25) los desajustes defensivos aurinegros. Y todo pese a atar en corto a Campazzo que acabó sin anotar. Un Iberostar por momentos irreconocible, sin la coartada del cansancio físico, pero sí con la disculpa de tener la cabeza en el partido del miércoles contra el Asvel Lyon, seguramente el más importante que haya afrontado nunca el conjunto tinerfeño.



El arranque del encuentro fue igualado, con el Iberostar sacando partido de las acciones de Bogris, pero sobre todo de su acierto en el triple (Doornekamp, San Miguel y White), frente a un adversario al que los aurinegros trataban de maniatar gastando no pocas personales. Así, el Murcia supo vivir desde lo que producía desde el tiro libre (llegaron a estar 7/8) para mantener el equilibrio en el electrónico (16-17). Además, la aportación oscura de Tumba en los dos lados de la cancha trajo por la calle de la amargura a Fran Vázquez. La entrada en pista de Davin White, ayer en su versión más destapada, le dio otro aire a los isleños, que gracias a los puntos del base de Phoenix (10 tantos en el minuto 11) logró sendas pequeñas rentas (17-22 y 21-25). Pero ahí, la aparición de Radovic le dio la vuelta a la tortilla ya que el montenegrino hizo daño tanto cerca de canasta como desde el perímetro.



Al repunte ofensivo local se unió una pequeña travesía en el desierto de los laguneros en su ataque, con Vázquez errando su típico tiro de cinco metros, Richotti sin tino en alguna que otra situación liberada ni en sus penetraciones, y Grigonis fuera de combate por culpa de un bocadillo en el muslo. Radovic seguía a los suyo y el Murcia ya mandaba por cinco (36-31). Momento espeso que solventó Bogris, ya de vuelta, con un par de canastas desde cinco metros, y aunque los canaristas no fueron capaces de producir nunca en un par de ataques seguidos, ni que la acción final de pizarra de Doornekamp no acabó dentro, los tinerfeños lograron irse por delante al descanso.



Un escenario no idílico pero sí con tintes positivos para que los laguneros afrontaran con garantía de éxito la segunda mitad. Sin embargo, una nefasta puesta en escena en ataque y varias defensas deficientes hicieron que el Murcia firmara un parcial de 11-0 (con 3/3 en triples) que ni Vidorreta fue capaz de frenar cuando apenas se había disputado dos minutos del tercer acto (47-37). Sin referencia para el tiro exterior, el Iberostar estaba sufriendo una de las máximas sobre las que había advertido en la previa el técnico local, Fotis Katsikaris, el ahogar el pick and roll aurinegro. Y es que cada balón que un pequeño trataba de meter en la zona mediante una continuación se topaba con una maraña de manos que electrocutaba la ofensiva del cuadro tinerfeño.



Negado delante, al Iberostar no le quedó otra que apretar los dientes detrás para revertir la situación. Estabilización que llegó primero con la aportación de Niang en el rebote y a continuación y a continuación sumando a cuentagotas en la canasta rival. Con paciencia, buena letra y un poco de suerte (triple de Kirksay contra tabla cuando expiraba la posesión) el conjunto lagunero había devuelto el equilibrio al marcador (50-50, 28'). El esfuerzo, sin embargo, pasó factura a los isleños, que cerraron el cuarto de forma deficiente (triple de Baron tras una mala transición defensiva) e iniciaron de igual manera el último periodo, recibiendo un nuevo triple desde la esquina (58-50).



La técnica Llompart



Tocaba remar de nuevo y lo que parecía ser un golpe a favor (técnica a Llompart) acabó convirtiéndose en un golpe de mar nefasto que hizo zozobrar a la nave canarista. Los aurinegros se empeñaron en hacer del pick and roll su peor enemigo, no anotaron los tiros liberados, y atrás perdieron consistencia. Cúmulo de errores que ejemplificó San Miguel parando en antideportiva a Llompart para que el Murcia terminara de darle el golpe definitivo al partido (65-51). Quedaban casi siete minutos pero las sensaciones es que el Iberostar no estaba ni se le esperaba. Como si ya tuviera la cabeza en el trascendental partido del miércoles.



Dos libres y un triple de Doornekamp en apenas 30 segundos (65-56) fueron solo el canto de cisne de un conjunto, el aurinegro, que a lo más que acertó fue a un intercambio de canastas antes de que su rival metiera de nuevo el dedo en una de las heridas laguneras en el duelo de ayer: la facilidad en la defensa de los triples desde las esquinas, como los que enchufaron Benite y Baron para disparar a los locales hasta el 79-64. Con los primeros espadas ya descansando y evitando posibles lesiones, el Iberostar sí logró, al menos, que la sangría no fuera escandalosa en el epílogo. El Iberostar se dejó e liderato en Murcia, pero un triunfo el miércoles sería el mejor remedio para olvidar por completo el tropiezo de ayer.