El Granadilla impone su potencial

Las jugadoras de la UD Granadilla Tenerife Egatesa y UD Tacuense cumplieron con su parte en un espectáculo que no defraudó al numeroso público que acudió ayer al homenaje que se le brindó al fútbol femenino de la Isla en el Heliodoro Rodríguez López. Un encuentro histórico, por todos sus condicionantes, que en esta ocasión abandonó su dimensión natural para convertirse en un acontecimiento deportivo digno de las grandes ligas profesionales.



En el terreno de juego no hubo sorpresas y se impuso el conjunto de mayor potencial y presupuesto. No obstante, su rival le plantó cara y solo la escasa pegada que demostró ayer evitó un susto a las anfitrionas. Hasta que le duraron las fuerzas, el Tacuense fue incluso superior a un Granadilla que inició el partido algo agarrotado y hasta pasivo. Pero las energías se le acabaron muy pronto a las de Fanfi Herrera y terminaron doblando la rodilla.



Los contendientes afrontaron el choque con sus onces de gala, si bien el cuadro visitante no pudo lograr finalmente que a Selene se le perdonara la quinta tarjeta amarilla que había visto en el duelo de la jornada anterior ante el Levante. La majorera Tibi ocupó su lugar en el centro de la zaga. Por el bando contrario, la capitana Cindy volvió a la titularidad, lo mismo que Paloma, quien esta vez acompañó en ataque a Ana, mientras que Virgy empezó en el banquillo.



El Tacuense comenzó mandando en el juego, gracias a su presión alta y a la mayor intensidad de sus jugadoras, ganadoras durante ese tramo inicial de casi todos los duelos invididuales. Aún así, las de Fanfi Herrera no conseguían llegar con excesivo peligro sobre la meta rival, pese a disponer de varias opciones a balón parado. Quizás porque su entrenador les había recomendado dosificar fuerzas, el Granadilla no empezó a montar ofensivas hasta transcurrido el primer cuarto de hora de juego. Un cabezazo de Ayano a pase de Paloma supuso el primer remate a puerta de las sureñas (14'). Y un minuto después sería Pisco, también tras recibir de Paloma, quien pudo marcar a no ser por la acertada intervención de Pili. Esta doble oportunidad animó a las locales, puede que más de la cuenta, a tenor del boquete que dejarían instantes después por el centro, lo que aprovechó Celia para marcharse hacia la meta defendida por Noelia Ramos, a quien no fue capaz de batir en su salida (18'). Esta acción supuso la ocasión de gol más clara hasta ese instante pero eran las anfitrionas las que ya se habían hecho con el control del partido. Las pupilas de Ayala se dedicaron entonces a tocar la pelota, con Sara Tui como principal fuente de elaboración. El Tacuense tuvo que replegarse algo más y se limitó a esperar por algún error de sus oponentes que les permitiera contragolpear. Pero ese brío inicial ya no era tal, debido al desgaste realizado anteriormente.



Paloma cazó un centro al área de Ayano y a punto estuvo de marcar pero su testarazo se marchó fuera (27'). Las laguneras defendían con orden y contundencia, lo que evitó que el conjunto de casa se adelantara en el marcador antes del descanso. Pese a que Eva Llamas estuvo cerca de hacerlo con un golpeo desde la frontal que obligó a Pili a emplearse a fondo para desviar el balón de trayectoria y evitar lo que hubiera supuesto el 1-0 (40').



Toni Ayala movió ficha antes de reanudarse el envite. Apostó por Virgy en detrimento de una discreta en el primera parte Ayano. Salió el Granadilla con más ambición tras el descanso. Pero la primera ocasión de peligro correspondió al Tacuense. Fue a través de un robo de Andrea en la zona de tres cuartos. La jugadora visitante cedió a su compañera Celia, que tampoco acertó esta vez en su definición (49'). Y como el fútbol suele ser cruel con el que perdona, de una falta lejana, que no representaba ningún tipo de peligro, lanzada por María Estella el Granadilla sacó petróleo gracias a la capacidad rematadora de Ana, quien golpeó de primeras, anticipándose a la defensa adversaria, para sorprender a Pili.



Con el marcador a favor, el Granadilla jugó más a placer ante una escuadra lagunera visiblemente cansada. No era de extrañar, tal y como pintaba el partido, que llegara un nuevo tanto de las de Abona. Y así fue. Una buena combinación de las chichas de Ayala dio lugar a una doble ocasión de Ana, cuyo segundo remate lo repelió el larguero. El balón cayó a los pies de Virgy y esta fusiló a Pili, quien posteriormente salvaría a las suyas de más goles.



Ahí, el Tacuense entregó la cuchara. Eso sí, Celia volvió a disfrutar de una oportunidad inmejorable para al menos lograr el tanto del honor, pero Noelia respondió con solvencia y frustró las pretensiones de la delantera foránea (84'). La grancanaria quizás había gastado toda su pólvora en el choque anterior, en el que anotó dos de los tres tantos de su equipo en la victoria sobre el Levante.