El Fígaro recupera la sonrisa

El Fígaro Peluqueros se reconcilia con el triunfo. El conjunto tinerfeño volvió a encontrar su esencia y logró vencer al Avarca de Menorca por 3-1. Las blanquiazules consiguen así cerrar la Liga Regular con victoria y acumulan buenas sensaciones para afrontar su próximo y apasionante reto: los play off por el título.



Tras hacer examen de conciencia por la dolorosa derrota de la pasada jornada, la escuadra canaria salió a por todas. Un Fígaro muy enchufado, con las ideas claras y con un brillante trabajo colectivo se impuso rápidamente en el electrónico (12-5). A pesar de su lucha, los intentos de Menorca para desplegar su juego se verían imposibilitados por una efectiva defensa blanquiazul, liderada por Laura Naranjo. Las tinerfeñas conseguirían cerrar cómodamente el primer set (25-15).



La evidente mejoría de las menorquinas en el inicio del segundo parcial provocó un cambio de rumbo en el choque, lográndose adelantar en el marcador (4-9). La insistencia del equipo canario por recuperar el control del encuentro y un potente rival que no daba un punto por perdido ofrecería al público presente un emocionante espectáculo (19-19). La aportación de la central norteamericana, Jessica Wagner, se convertía en pieza clave en la recta final del periodo (25-22).



Lejos de rendirse, las visitantes seguirían apretando los dientes en el tercer set a través de los ataques de la ex blanquiazul Daysa Delgado (19-25). El organizado ataque tinerfeño, ayudado por un sólido bloqueo, volvería a rearmarse y serviría para finalizar el encuentro con victoria blanquiazul (25-22). El Fígaro Peluqueros ya ha conocido a sus rivales para los play off por el título y se enfrentará finalmente a Haro Rioja Voley y Aguere Tenerife.