El Adareva, fiel a su guión

El Vega Lagunera Adareva finalizó su participación a domicilio, dentro del grupo B de la Liga Femenina 2, con un solvente triunfo frente al colista de la categoría, el Olímpico 64 Colegio Santa Gema. La buena actuación de las laguneras en el tercer cuarto catapultó al conjunto de María Sosa a la decimocuarta victoria del curso. Ngwanma Onyeuku y Laura Fernández fueron las jugadoras más destacadas en las filas tinerfeñas, ambas con veinte puntos en su haber particular.



La escuadra de María Sosa saltó al parqué, desde los compases iniciales, muy enchufada, lo que les permitió llegar al final del primer cuarto con una ventaja de ocho puntos (15-23). Las laguneras eran sabedoras de la importancia de tomar una buena renta desde el arranque del juego para no darles opciones a las chicas de José Luis Hernández. Fruto de ello, el Adareva consiguió irse al paso por vestuarios con una ligera ventaja en el electrónico (32-41). Con el receso, se vio el mejor juego del conjunto tinerfeño. El Adareva salió muy conectado al tercer cuarto, con un sólido engranaje defensivo que les posibilitó no conceder segundas oportunidades a las madrileñas. Además, se logró parar a las referencias ofensivas del rival, casos de Irene Herradas, a pesar de sus 21 puntos, Natalia Orejón y Cristina Núñez. La renta de más de veinte puntos con la que el equipo de María Sosa afrontó el último período (46-67), fue decisivo en la victoria final (66-81).



El Clarinos Ciudad de los Adelantados venció al Laboratorios Ynsadiet Leganés (74-61) y seguirá una jornada más al frente de la clasificación de la Liga Femenina 2.